Londres, Paris, Nova Iorque e Lisboa não estão na lista das 20 mais mencionadas mas há uma portuguesa no ranking. Uma votação promovida pela revista britânica Condé Nast Traveller revela quais eram as cidades que os turistas mais ambicionavam visitar em 2020 antes da pandemia de COVID-19 lhes ter trocado as voltas. Os resultados são surpreendentes, até porque muitas das localidades apontadas estão longe de ser as escolhas mais óbvias, como é o caso da vencedora, San Miguel de Allende, no México.

Em segundo lugar, surge Chiang Mai, na Tailândia, um destino turístico emergente. Banguecoque, a capital do país, também não figura na lista dos destinos mais apontados. A terceira posição, como pode ver na galeria de imagens que se segue, é ocupada por outra cidade mexicana, Mérida, construída, em 1542, sobre as ruínas da antiga povoação maia de T'Hó. Na Península Ibérica, há apenas uma cidade a merecer a preferência dos votantes, o Porto, em décimo-oitavo lugar, à frente de Madrid, Barcelona e Sevilha.