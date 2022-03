O mercado de trocas "Let's Swap" vai acontecer no próximo sábado (26 de março), entre as 14h e as 19h, no Porto, no Temporada Cowork, promovendo a troca de roupas, livros, brinquedos e acessórios.

A iniciativa contará também com a presença de Eunice Maia, co-fundadora da Maria Granel e autora do livro "Diz não ao desperdício com o Simão", que fará uma apresentação do livro infantil.

Cátia Santos, uma das responsáveis pelo projeto, acredita que esta é uma experiência que permite a renovação do armário de uma forma simples e divertida, e explica-nos como funciona: "convidamos todos os interessados em visitar o mercado a levarem peças que já não usem e estejam em bom estado, fazemos um check-in no mercado em que recebemos as roupas e artigos, validamos e convertemos em pontos, pontos estes que depois podem ser usados para "comprar" outras peças. É uma excelente forma de adquirirmos novas peças, sem comprar peças novas, a custo zero e valorizando o que já existe", partilha Cátia.

O movimento "Let´s Swap" nasceu em 2018, no Porto, com o objetivo de criar uma alternativa à fast fashion, que promova a economia circular e que permita tornar a indústria da moda mais consciente a nível social e ambiental.

O movimento dinamiza mercados de trocas mensais um pouco por todo o país, tendo já passado por mais de 10 cidades e "trocado" mais de 9000 artigos.

Além disso, promove a reparação de roupas, apoia instituições através de donativos monetários ou de bens e, acima de tudo, procura sensibilizar para a transformação da comunidade e modificar os sistemas na ótica de uma sociedade com mais igualdade, justiça social, união, liberdade de expressão, criatividade.