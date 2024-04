O May the 4th está a chegar e com ele novos produtos comemorativos do 25.º aniversário do de LEGO Star Wars:

O set de construção Intercetor TIE, que fez parte do primeiro lançamento da Ultimate Collector Series, em 2000, está de regresso numa versão redesenhada. Os admiradores de Star Wars: O Regresso de Jedi podem reviver a ação do filme enquanto recriam as asas singulares, o cockpit pormenorizado e os canhões de laser do magnífico set de construção LEGO Star Wars Intercetor TIE.

O set de 1931 peças tem uns impressionantes 40 centímetros de comprimento e vem completo com uma minifigura exclusiva de um Piloto do Bombardeiro TIE e uma figura de Mouse Droid, atualmente limitada a este set. O modelo é montado num suporte com uma placa impressa e inclui um tijolo impresso (3,2 centímetros de largura, 0,8 centímetros de profundidade e 3,2 centímetros de altura) com o logótipo de aniversário de LEGO Star Wars.

Os fãs de Star Wars: A Ameaça Fantasma podem mergulhar na construção de um retrato dinâmico de Tatooine com o set de construção Diorama Podrace de Mos Espa. O set de exposição de 718 peças inclui Anakin Skywalker, o Arch Canyon e uma placa com o conselho de Qui-Gon Jinn: "Lembra-te. Concentra-te no momento. Sente. Não penses. Usa os teus instintos.".

Para aqueles que já se aventuraram pelo lado negro, o set de construção Sith Infiltrator de Darth Maul, com 640 peças, pode ser o ideal. Os fãs podem desdobrar as asas e recolher o trem de aterragem para o voo, fazer uso dos dois disparadores acionados por mola e pressionar o gatilho para soltar três DRK-1 probe droids do compartimento frontal.

TIE Interceptor créditos: Divulgação

Em alternativa, os fãs podem espreitar o droid destruidor construído com tijolos, o set Droideka, de 583 peças. Aqueles que preferem personagens para exposição construídas com tijolos vão ficar também muito satisfeitos com o set de seis figuras colecionáveis LEGO BrickHeadz com as personagens de Jar Jar Binks, Anakin Skywalker, Rainha Amidala, Capitão Panaka, Qui-Gon Jinn e Darth Maul.

Para os fãs de Star Wars: A Vingança dos Sith, há ainda o set BrickHeadz Comandante Clone Cody.

Qualquer admirador de Grogu ficará feliz por poder agora mergulhar na experiência de construção de Fuga de BARC Speeder, de 221 peças, ao lado de Kelleran Beq.

E as comemorações do May the 4th continuam em LEGO Fortnite, com novos conteúdos emocionantes de LEGO Star Wars para descobrir no jogo de sobrevivência de 3 de maio em diante. Os fãs devem ficar de olhos postos nas estrelas em LEGO Fortnite lá para o fim do mês.

A 1 de maio, será também lançado em pré-venda o novo livro de mesa de LEGO Star Wars, The Force of Creativity — livro de capa dura de 312 páginas numa caixa com memorabília coletiva —, que leva os fãs numa viagem por entrevistas com mais de 50 contribuidores do Grupo LEGO e da Lucasfilm. A obra inclui arte de desenvolvimento, criação de personagens e permite que os fãs tenham uma ideia real sobre a galáxia LEGO Star Wars. O livro estará disponível para pré-venda no site da LEGO.

"Estou ansioso por ver, neste dia icónico, como vão comemorar pelo mundo fora tudo o que diga respeito a LEGO Star War", partilha, em comunicado, Mike Ilacqua, Head of Product, produtos LEGO Star Wars do Grupo LEGO.

BARC Speeder créditos: Divulgação

Os fãs estão ainda convidados a juntarem-se ao 25-Second Film Festival, que estará a decorrer entre 22 de abril e 4 de maio, quando o festival realmente começa, com todos os vídeos a serem mostrados no canal do Grupo LEGO no YouTube, além do destaque em LEGO.com.

O festival de cinema convida os fãs a enviarem o seu próprio clipe de 25 segundos a recriar o seu momento favorito de Star Wars ou a forjar um novo com sets de construção e minifiguras LEGO Star Wars que estimem.

De 1 a 5 de maio, os fãs de LEGO Star Wars vão receber todas as três ofertas em compras ao adquirirem o novo LEGO Star Wars Intercetor TIE, incluindo o colecionável Battle of Yavin, que retrata a perspetiva do cockpit de Darth Vader, o set Transporte de Tropas da Federação do Comércio, comemorativo do 25.º aniversário de Star Wars: A Ameaça Fantasma, e o set de construção de AAT. Estas ofertas coincidem com o evento de livestream de LEGO Star Wars May the 4th, que terá ofertas especiais, anúncios de sets, apresentação de designers e sorteios e como o de um set Intercetor TIE™ assinado, no dia 1 de maio, nos EUA, Reino Unido e Alemanha.

Os novos produtos LEGO Star Wars estarão disponíveis a 1 de maio de 2024. O set LEGO Star Wars Intercetor TIE está disponível exclusivamente nas lojas LEGO e online, em LEGO.com, com acesso antecipado para os membros LEGO Insiders a 1 de maio de 2024 e depois disponível para todos, a 4 de maio de 2024.