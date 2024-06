A parceria com o Rock in Rio, que se estende por duas edições, reforça a imagem do Gato Preto como uma marca inovadora e ousada, comprometida em oferecer produtos que vão além do convencional.

"Estamos extremamente entusiasmados com o lançamento do 'Sofá do Rock' para o Rock In Rio Lisboa 2024", partilha Carolina Afonso, CEO Gato Preto, em comunicado. "Esta peça não só celebra o 20º aniversário do festival, mas também representa a nossa dedicação à inovação e ao design de qualidade, feitos em Portugal".

De acordo com a CEO, este é um produto único no mundo. "Não há outro sofá que tenha estas premissas e representa o nosso compromisso com a inovação, design único e made in Portugal", comenta. "O 'Sofá do Rock' assenta em três pilares fundamentais: tecnologia, decoração e música.", explica no comunicado. "Através da combinação destes elementos, oferece uma experiência sensorial única que redefine o conceito de mobiliário", conclui.

Para além da criação representar uma inovação, é, igualmente, segundo Carolina, "uma homenagem ao espírito irreverente do rock e uma demonstração do nosso compromisso com a excelência".

O Gato Preto refere ainda no comunicado que este lançamento simboliza a visão da marca em criar peças de mobiliário que desafiam o comum, proporcionando experiências sensoriais completas.

O Rock in Rio Lisboa está marcado para os dias 15, 16, 22, 23 de junho, no Parque-Tejo, em Lisboa. Vai poder acompanhar o evento em mag.sapo.pt