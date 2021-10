Bragança Classic Fest

Espetáculos | 1 a 10 out.: sáb., dom. | M/0

Se não assistiu a este espetáculo no fim de semana passado, ainda vai a tempo! O primeiro Bragança Classic Fest de sempre é um verdadeiro espetáculo de música erudita que levará ao distrito ilustres nomes da música erudita nacional e internacional.

Uma viagem no comboio histórico do Douro

Passeio| Até 30 out.: sáb.: 15.28h, 16.15h, 1 ago. a 10 out., sáb., Dom.: 15.28h, 16.15h

Viajar no comboio histórico do Douro, é viajar no tempo, reviver o passado e usufruir de uma belíssima paisagem. Este comboio arrancou pela primeira vez, este ano, no mês de junho. Aos sábados, até 30 de outubro, e aos domingos, de 1 de agosto a 10 de outubro, as cinco carruagens e a locomotiva a vapor voltam aos carris pelas margens do Douro.

A magia do outro lado do arco-íris

Coimbra | Teatro | 9 out.: 21h, 10 out.: 18h | M/0

O espetáculo “O Feiticeiro de Oz”, que estreia este fim de semana no ADN de Palco, em Coimbra, celebra os 120 anos do lançamento da obra literária e os 80 anos da primeira exibição do filme no cinema. Reviva e mostre às crianças toda a maravilha da Cidade Esmeralda com este espetáculo encantador e cheio de magia que promete divertir e emocionar toda a família.

Pequeno-almoço fora de casa

Lisboa | Lanchonete | 2.ª, 4.ª, 5.ª, 6.ª: 9h-17h, Sáb., Dom.: 10h-17h | M/0

Os fins de semana dão sempre vontade de um pequeno-almoço fora, cheio de coisas boas! Mas não fique apenas a imaginar, porque o Thank You Mama Cafe é o espaço ideal para realizar todos os desejos da família. Localizado na freguesia dos Anjos, em Lisboa, este lugar inovador, com cheirinho a café, chocolate e bagels fresquinhos, proporciona sabores que não vai querer deixar de provar.

À tarde no Museu do Dinheiro

Lisboa | Atividades Lúdicas | sáb.: 15h, dom.: 11h| M/14

Aos fins de semana à tarde, os mais novos podem matar a curiosidade sobre a história do dinheiro, através das nove salas temáticas disponíveis no Museu do Dinheiro, em Lisboa. As nove salas temáticas dão a conhecer as peças de referência da coleção, bem como os contextos e histórias que estes objetos prendem.

