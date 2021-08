Quando o calor aperta, nem sempre sabemos quais as brincadeiras mais apropriadas para fazer com as cria13nças. Mas, quando estas envolvem água, corrida e muitas gargalhadas a animação está garantida!

Fila aquática

Separe alguns baldes semelhantes aos que os miúdos usam para transportar água ou areia na praia. Peça às crianças para fazerem uma fila em frente a um depósito de água ou um local onde possam apanhar água. Cada um fica com o seu balde e o objetivo é o primeiro encher o recipiente com água e “passar a água” para o participante de trás, sem olhar. No decorrer da brincadeira, pode acontecer alguns percalços, como cair água em cima do outro., o que dará direito a muitas risadas.

Guerra de balões

Nesta brincadeira, existe um jogador que está a apanhar os adversários. Vai precisar de um balde cheio de balões de água, que o “apanhador” vai usando enquanto corre atrás dos outros jogadores para apanhá-los. A quem ele conseguir acertar com o balão, é o próximo a apanhar.

Artistas com gelo

Este jogo é ideal para as crianças mais pequenas. Com corante de alimentos, faça gelo colorido. Depois de estar pronto, separe algumas folhas em branco, deixe um gelo derreter um pouco num copo e depois dê aos pequeninos para começarem a dar asas à sua imaginação na tela de criação.

De balde em balde

Espalhe no jardim vários baldes sem água. Num canto estratégico deve ter um balde cheio de água e com algumas esponjas. O objetivo do jogo é usar a esponja para transferir água de um balde para o outro. Se estiverem muitas crianças no jogo, pode fazer uma gincana.

Banho de mangueira divertido

Depois de voltar da praia, um banho de mangueira é o ideal para tirar a areia, mas pode tentar este feito de uma maneira diferente. Prepare uma garrafa de pelo menos 1,5l, faça alguns buracos, coloque a mangueira dentro da garrafa, feche-a com fita-cola. Os miúdos podem colocar a garrafa na cabeça e, em seguida, é só abrir a torneira e começar a brincadeira.

