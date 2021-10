Um fim de semana assustador

Nazaré | parque temático | 29 out. a 1 nov., sáb., dom. | M/0

O resort Ohai Nazaré pensou em tudo e oferece um programa inesquecível para o fim de semana prolongado. As probabilidades de se deparar com fantasmas, bruxas, vampiros e alguns espantalhos na receção e restaurante são grandes, mas não se preocupe porque não fazem mal a ninguém, a menos que não partilhe os doces que ganhou no "Trick or Treat!"

Sustos curtos

Sessões de cinema | 31 out.: 16h | M/6

As longas sessões de filmes de terror são típicas desta altura do ano, mas é sempre difícil escolher um filme assustador quando estamos com os miúdos. Por isso, este domingo, o Município de Palmela preparou, em parceria com o MOTELX, uma sessão de curtas-metragens, especialmente para os mais pequenos.

Bruxas na biblioteca

Faro | biblioteca | 31 out.: 16h | M/6

No dia 31, a Biblioteca Municipal de Faro tem uma sessão arrepiante! Leve os miúdos a conhecer a história “Bruxa, Bruxa, vem à minha festa” e da sua caixa mágica vão sair muitas surpresas! Serão doces ou… travessuras?

A noite mais terrorífica do ano

Espinho | Atividades | 30, 31 out. | M/0

Desde cinemas e oficinas assustadoras até ao planetário, o Centro Multimeios de Espinho oferece um fim de semana aterrador, que convida toda a família a viver dias de muita emoção e sobretudo de muita diversão! Uma verdadeira festa do Halloween que não pode perder!

créditos: Rawpixel Ltd.

Festa assombrada

Sugestões gastronómicas

Que forma mais especial de celebrar o Halloween do que com uma festa temática? Decorar as comidas com pequenas aranhas, criar pizzas em forma de múmia, cozinhar sopas de sangue ou desenhar suspiros fantasmagóricos são algumas ideais que vão, com certeza, agradar todas as crianças. Vai ser de gritos!

Gostava de receber mais informações sobre este tema? Subscreva a nossa newsletter e as nossas notificações para que nada lhe passe ao lado.