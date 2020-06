Yoga em Serralves

Porto | 20 jun.: 11h-12h | M/0

Nos próximos dois sábados, decorrem no Parque de Serralves sessões de Yoga para famílias. Sendo a sua génese marcada por uma metodologia sensorial e naturalista, a prática de Yoga no Parque de Serralves pretende criar um momento de vivência desta ciência espiritual, num convite à reflexão sobre a ligação corpo-Natureza.

De Norte a Sul, vamos ao museu!

Porto, Lisboa, Algave | sáb. e dom. | M/0

Norte, Centro ou Sul? Escolha o seu destino e visite algumas das exposições que estão a decorrer no local mais perto de si. Há visitas ao fundo do oceano, viagens únicas e multissensoriais, um passeio sobre carris, muitas histórias para descobrir e estátuas de cera para contemplar.

Há cinema na Malaposta

Odivelas | 20 jun.: 16.30h | 0-2

A Malaposta vai exibir curtas do Festival Play, numa extensão do mesmo, com a assinatura de realizadores de países como República Checa, Rússia, Hungria, Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, França, Letónia, Irão ou Coreia do Sul. O Play é um festival de cinema totalmente dedicado aos mais novos, que acontece em fevereiro no cinema São Jorge e na Cinemateca Júnior, em Lisboa.

Momento de leitura para bebés com Fernando Pessoa

Sugestão de livro digital

A editora BOCA e a Casa Fernando Pessoa lançam a versão digital do audiolivro “Afinal o Caracol, o Íbis e o Gato”, a trilogia da Companhia Andante com poemas de Fernando Pessoa para a primeira infância. Afinal os bebés também leem!

Dino Parque com novidades monstruosas!

Lourinhã | 2ª a dom.: 10h-19h

O Dino Parque da Lourinhã considerado o maior museu ao ar livre da Europa, vai inaugurar diferentes novidades durante este verão. Em maio, foi já inaugurada a Torre de Observação Jurássica, com cerca de seis metros de altura, onde os visitantes podem contemplar uma vista deslumbrante sobre os principais e emblemáticos modelos de dinossauro do Dino Parque, incluindo os famosos diplodocos e T-Rex. Conheça mais!