É novidade! Revista digital Estrelas & Ouriços

Atividades em Família

É fácil de ler e tem muitas áreas novas, relativamente à revista impressa - que está suspensa, devido à situação que vivemos. Destaques de atualidade, sugestões de agenda, uma zona de Consultório, outra de receitas e uma área de Escola em Casa são algumas das secções. Descubra no interior da publicação uma família com estilo "S".

Dino Parque da Lourinhã reabre ao público

Lourinhã | 2ª a dom.

O parque de dinossauros mais famoso do País volta abriu ao público esta semana com as medidas de controlo que vão garantir a segurança de todos os visitantes e colaboradores. O maior museu ao ar livre em Portugal, inclui quatro percursos correspondentes a épocas importantes da História: o fim do Paleozóico, o Triásico, o Jurássico, o Cretácico e o mais recente Monstros Marinhos.

Teatro Politeama para pais e filhos

22 a 25 Mai.: 21.30h, 21 a 24 Mai.: 15h

O Teatro Politeama continua de portas fechadas, mas os seus espetáculos não deixam de chegar a casa das famílias. Até 25 de maio, conheça as três novas peças que vão estar disponíveis na página de Facebook do Teatro. Para domingo, às 15h, aguarda-se a chegada de Peter Pan.

Fábrica do Braço de Prata com concertos e jantares em drive-in

Espetáculo | 2ª a Sáb.: 19.30h-23h

Os concertos online da Fábrica Braço de Prata, em Lisboa, agora são transmitidos nos muros do exterior em sistema drive-in com jantar. De segunda a sábado, das 19.30h às 23h, com concertos das 21.30h às 22.30h.

Já pode visitar museus em Sintra!

Sintra | Exposição

Os museus municipais de Sintra reabriram esta semana com regras de funcionamento especiais para o combate à covid-19. MU.SA - Museu das Artes de Sintra, MASMO - Museu Arqueológico de São Miguel de Odrinhas e MHNS - Museu de História Natural de Sintra são alguns dos que já pode visitar.

