De volta ao Zoo

Lisboa | 2ª a dom.

Fechado há quase dois meses, o Jardim Zoológico reabre a 8 de maio. Como espaço amplo e ao ar livre a morada mais selvagem de Lisboa, tem agora possibilidade de voltar a abrir as portas. O regresso ao ativo será, no entanto, realizado por fases e as apresentações e atrações estão temporariamente encerradas.

Museu Coleção Berardo: desafios a partir da exposição de Julian Opie

Exposição Online

O Serviço Educativo do Museu Coleção Berardo concebeu, para crianças dos 2 aos 15 anos, cadernos de atividades a partir da exposição temporária Obras Inéditas, de Julian Opie. Estes cadernos incluem textos de Francisca Correia do Vale e Patrícia Trindade, e ilustrações de Inês Machado e Francisca Valador.

A Monstra está online

Cinema | sáb., dom.

Uma Animação por dia o bem que isso lhe faz(ia) é o mote da Monstra - Festival de Animação de Lisboa, nomeadamente da sua secção infantil – a Monstrinha. Este ano, o festival realiza-se online. Durante a semana, há filmes para jovens e adultos e ao fim de semana a Monstrinha anima os mais pequenos. Para acompanhar no Facebook, no Instagram e no site do festival.

Brincadeiras no Laboratório da Água da EPAL

Ciência em Casa

A KidZania, conhecida pela Cidade das Crianças, está temporariamente encerrada, mas podemos sempre relembrar a atividade que retrata uma das profissões que lá se pode experimentar: ser técnico de um laboratório, no Laboratório da Água da EPAL.

Uma volta de 360º ao Palácio de Queluz

Visita Virtual

O Palácio de Queluz, um dos melhores símbolos da riqueza de património de Portugal, pode ser agora explorado numa visita virtual de 360º. Com mais de 260 anos, foi concebido como residência de veraneio da família real.