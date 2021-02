Já sabe o que vai fazer com a família no fim de semana em casa? Veja estas sugestões

Dia de São Valentim a criar

Atividades Lúdicas | 14 fev.: 15h | M/3

A pensar no dia do amor, a Glam & Sweet preparou um evento com diversas atividades como leitura de histórias e ateliês de pinturas. No final, desafia os mais novos a criar o seu postal de São Valentim. Vão criar também a Árvore dos Afetos e Sentimentos Positivos para colocar num sítio seguro.

Maratona de São Valentim

Estreias Nickelodeon | fev.

Celebre o dia de São Valentim com o Nickelodeon e assista às personagens favoritas dos miúdos a apaixonarem-se com episódios de Spyders, Henry Danger, Nicky, Ricky, Dicky & Dawn, Os Thundermans, Os Casagrandes, Spongebob e Game Shakers.

Vamos ouvir a história da Carochinha

Teatro online | 13 fev.: 16.30h | M/2

Ajudar a Carochinha a encontrar um par, a descobrir as qualidades de cada pretendente é o que se vai fazer neste espetáculo. Timidez, gabarolice, valentia, curiosidade, teimosia são características que nos marcam e que fazem do mundo um universo cheio de diversidade. Por entre várias peripécias muito divertidas, a história tradicional da Carochinha e do João Ratão é contada às crianças através do teatro.

Explorar a ciência em casa

Atividades Lúdicas e Pedagógicas | 14 fev.: 11h | M/4

Explorastórias em Casa é a mais recente atividade do Exploratório - Centro Ciência Viva de Coimbra que pretende encontrar-se com as famílias, dois domingos em cada mês, em sessões síncronas via Zoom, para explorarem a ciência que se esconde nas páginas dos livros infanto-juvenis, mas agora em diferentes divisões lá em casa.

Visitas e oficinas para fazer em casa

Atividades online | 14 fev.: 10.30h | M/4

Prepare o seu computador, tablet ou smartphone com ligação à internet e câmara web para participar das sessões online do Museu da Marioneta. Este domingo conte com “Um desfile do outro mundo”. Uma manhã criativa inspirada no Carnaval de Barranquilla, uma tradição da Colômbia. Aqui, pode construir uma máscara onde os animais ganham destaque.

