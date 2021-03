1. Passadiços com vista panorâmica

Os Passadiços do Penedo Furado, em Vila de Rei, distrito de Castelo Branco, ligam a Praia Fluvial à zona das quedas de água naturais, percorrem uma distância de 532 metros e incluem miradouros com uma vista panorâmica sobre as paisagens da Beira Baixa.

2. Descubra a Serra d’Arga

Em Viana do Castelo existe a Serra D´Arga, um espaço natural desconhecido e afastado da cidade. Esta Serra preserva ainda hoje um conjunto de tradições seculares como o caso dos Moinhos de Água e a tradição de fazer a broa de milho, assim como a tradição dos enchidos e do mel.

3. Quinta no meio da Serra

Dedicada à atividade agro-silvo-pastoril, a Quinta do Pisão, em Cascais, representa um património importante, tanto na organização estrutural da paisagem, compartimentação e uso racional, como na presença de ruínas de valor cultural e arquitetónico.

4. No Alto do Alentejo

Localizado no ponto mais alto da Serra de São Mamede, o castelo de Marvão abraça uma vila encantadora cercada por muralhas medievais. A vista é simplesmente maravilhosa e permite contemplar a vastidão da paisagem do Alto Alentejo.

5. Passeio para poetas junto à Praia de Santa Cruz

Conhecida pelos seus extensos areais, as belas paisagens e as ondas perfeitas para prática de desportos náuticos, Santa Cruz tem muito mais para contar a quem a visita e há um Passeio dos Poetas que serve de roteiro a quem visita esta pitoresca vila localizada a oeste, no concelho de Torres Vedras.

