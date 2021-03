A 27 de março, assinala-se a arte de representar, de cantar, tocar, dar vida a uma história, levá-la a palco, encarnada em personagens que passam mensagens dirigidas a diferentes públicos, bebés incluídos. Este é o dia de homenagear a arte do teatro!

Celebre com a Cativar Teatro

27 mar.: 9h-21h | M/2

Março celebra o Dia Mundial do Teatro e a Cativar convida-o a escolher o espetáculo que mais gosta e que pretende ver no conforto e na segurança do seu lar. “O Patinho Feio”, “Cantigas da Carolina”, “A História da Carochinha” ou “Se eu fosse um Animal”, estão à sua disposição para ver com toda a família no fim de semana em que se celebra o Dia Mundial do Teatro.

Teatro à porta fechada

25, 27, 28 mar. | M/3

A companhia Byfurcação Teatro continua de portas fechadas, mas não deixa de chegar ao público com leituras especiais para os mais pequenos. Todos os meses, um autor diferente do século XX, 12 meses, com 12 leituras e 12 contos. Conheça as grandes obras da literatura mundial e descubra contos para miúdos e graúdos.

“… Num farol” pela Animateatro

27, 28 mar. | M/3

A luz do farol vai orientar os mais pequenos, através deste espetáculo para ver em família, online. Com um nevoeiro tão denso nem o perto se avista, os barcos desorientados navegam sem qualquer pista. Para o Farol funcionar todos terão de ajudar, com algo contribuir, para que a luz volte a surgir!

Concerto para famílias com o TNSC

28 mar.: 16h | M/3

O Teatro Nacional de São Carlos vai transmitir online o concerto para crianças “«Naturlaut» - O Pássaro e o Fogo”, de acesso livre, no dia 28 de março, às 16h. Assista no canal de Youtube deste teatro.

Azul vermelho azul manteiga no LU.CA

27, 28 mar. | M/6

Um espetáculo para crianças, a não perder nos dias 27 e 28 de março no site do LU.CA - Teatro Camões. Azul Vermelho Azul Manteiga é um espetáculo, uma aula de física para pessoas pequenas e grandes e um jogo de cor inventado, a partir dos textos de Michel Pastoureau, Josef Albers e Ludwig Wittgenstein.

Concertos para bebés em casa

27 mar.: 16h | 3m-3

Para que todas as famílias tenham a oportunidade de desfrutar de uma experiência musical para bebés, sem sair do conforto do seu lar, a Musicalmente apresenta uma versão online gratuita disponível nos canais da Câmara Municipal da Marinha Grande.

Comemorações em Palmela

Até 8 mai. | M/3

Para comemorar o Dia Mundial do Teatro (27 de março), a Câmara Municipal de Palmela e os grupos de teatro do concelho prepararam um programa adaptado ao contexto de pandemia, com iniciativas online e presenciais, mas sem deixar de assinalar esta data.