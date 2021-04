Já sabe o que vai fazer com a família esta semana? Tome nota destas 5 sugestões

No dia 19 de abril, o Museu do Dinheiro celebra 5 anos e, em sua homenagem, reunimos algumas sugestões de museus, incluindo o aniversariante, para visitar esta semana.

Museu do Holocausto

19 abr.: 14.30h-17.30h | Porto

Conheça a história do maior genocídio do século XX, que causou a morte de seis milhões de judeus. Descubra o início, o fim, as motivações e as memórias que até hoje marcam a vida e história dos sobreviventes, no primeiro Museu do Holocausto na Península Ibérica, no Porto.

"Bichos" para conhecer na Fábrica das Histórias

20 abr.: 10h-12h, 14h-17h | Torres Vedras

“Bichos" é uma exposição de João Vaz de Carvalho, composta por um conjunto de ilustrações que realizou para cinco diferentes livros de poesia para crianças. da autoria de escritores portugueses como Luísa Ducla Soares, José Jorge Letria, António Mota e José Fanha, musicados e cantados por Daniel Completo. Para ver na Fábrica das Histórias - Casa Jaime Umbelino, em Torres Vedras.

Museu do Dinheiro reabre portas e casas-fortes

21 abr.: 10h-18h | Lisboa

Há muitas coisas para ver e fazer neste Museu: pode doar um testemunho, cunhar e imprimir moedas e notas virtuais com a sua cara, ver ao microscópio de que são feitas as notas, e ainda trocar, interagir e deixar-se inspirar por histórias de todo o mundo. O Museu do Dinheiro conta ainda com uma diversificada programação cultural e educativa para todas as idades que, de forma original e pedagógica, permite envolver toda a família.

O brinquedo português pelo olhar dos Irmãos Melo

22 abr.: 10h-12.30h, 14h-18h | Ponte de Lima

O Museu instalado na margem direita do rio Lima, que permite aos visitantes fazer uma viagem pelos fabricantes portugueses, desde os finais do século XIX até 1986, reabriu com a nova exposição de brinquedos em parceria com a IRMEL – Irmãos Melo. Merece uma visita!

Museu da Farmácia: uma viagem pela história da saúde

23 abr.: 10h-18h | Porto

O Museu da Farmácia, no Porto, proporciona um momento especial e único no conhecimento da história da humanidade, com especial relevo na história da farmácia e da saúde. Desde os primeiros vestígios de vida na terra, há milhões de anos, até à descoberta da Penicilina 1929, passando pela sequência do ADN em 1953, a exposição permanente do museu mostra os diferentes meios encontrados pelo homem no combate à doença e à dor.

