Já sabe o que vai fazer com a família esta semana? Tome nota destas 5 sugestões

Roteiro de arte urbana nas Caldas da Rainha

12 abr. | roteiro de arte urbana

Caldas Story District é o mais recente roteiro de arte urbana, que conta as estórias da história das Caldas da Rainha. A iniciativa da autarquia conta com oito figuras de animais, de estilo naturalista, inspiradas nas peças de Rafael Bordallo Pinheiro, distribuídas pela cidade e com informações em formato áudio bilingue.

Lourinhã: no mundo dos Dinossauros

13 abr.: 10h-18h | parque temático

Inserido numa área de 10 hectares, o Dino Parque, o maior museu ao ar livre em Portugal, inclui quatro percursos correspondentes a épocas importantes da História: o fim do Paleozóico, o Triásico, o Jurássico, o Cretácico e o mais recente Monstros Marinhos. Ao longo desses percursos os visitantes podem observar mais de 180 modelos de dinossauros e outros animais à escala real.

Baloiçar para ver a vista em Penafiel

14 abr. | baloiço

O Baloiço do Picoto é uma iniciativa do grupo “Rodativa btt” e pretende proporcionar momentos de lazer num cenário deslumbrante sobre a natureza, Abragão e o rio Tâmega. Vila penafidelense tem agora dois baloiços, o baloiço da Ponte do Canal e o baloiço do Picoto. Vale a pena uma voltinha!

À descoberta do Jardim Oriental

15 abr.: 9h-18h | jardim

O Bacalhôa Buddha Eden, com cerca de 35 hectares, foi criado pelo comendador José Berardo, em resposta à destruição dos grandes budas afegãos de Bamiyan, onde teve lugar um dos maiores atentados culturas que acabou por destruir para sempre obras-primas do período Gandgara do século VI. Este jardim foi inspirado e desenhado para transmitir uma sensação de paz, harmonia e serenidade. Descubra-o por entre caminhos exóticos.

Um passeio pelo Forte

16 abr.: 10h-12h, 14h-17h | visita interativa

O Forte de São Jorge de Oitavos é transformado num labirinto de passeios e desafios para os miúdos. De pista em pista, descubra novas histórias. No antigo Forte de S. Jorge de Oitavos encontram-se e exploram-se os seus mistérios e desafios, através do kit de exploração do Bairro dos Museus, disponível na receção do Forte, de terça-feira a domingo, das 10h às 12h e das 14h às 17h.

Gostava de receber mais informações sobre este tema? Subscreva a nossa newsletter e as nossas notificações para que nada lhe passe ao lado.