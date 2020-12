Já sabe o que vai fazer com a família esta semana? Tome nota de uma sugestão para cada dia

O Feiticeiro de Oz no Gelo

7 dez. | espetáculo online | Mar Shopping Matosinhos | M/3

O portal Magia no Gelo é a mais recente novidade do MAR Shopping Matosinhos. Esta página terá várias atividades para diversão dos mais novos durante a época festiva, mas o grande destaque vai para o musical “O Feiticeiro de Oz no Gelo” protagonizado por Marta Andrino e Isaac Alfaiate.

Curtinhas para Todos

8 dez.: 11h | cinema | M/6

Pelo oitavo ano consecutivo, a Agência da Curta Metragem celebra o dia mais curto do ano em Portugal, com exibições de curtas-metragens de norte a sul do País. O Solstício de Inverno, no dia 21, volta a servir de mote à grande festa da curta-metragem que, este ano, realiza-se em 19 localidades portuguesas, até 29 de dezembro.

Candlelight: músicas de Natal à luz das velas

9 dez.: 19.30h, 21.15h | concerto | M/8

O Natal na Invicta vai ser à luz de velas e ao som de música clássica, com a iniciativa Candlelight. As sessões vão decorrer nos dias 9, 16 e 19 de dezembro, no Ateneu Comercial do Porto e no Centro de Congressos do Porto Palácio Hotel & Spa.

Bowling City: diversão para a família toda

10 dez.: 11h-20h | atividades lúdicas | M/4

A Bowling City nasceu com o objetivo de ser uma mais valia no entretenimento familiar na área da Grande Lisboa. Um universo de diversão pura para toda a família e amigos e para todas as idades! Nesta cidade, reina o convívio, entre jogos e muitos outros tipos de entretenimento! A segurança está garantida a todos os níveis!

Circo de Natal chega à Invicta

11 dez.: 20h | espetáculo | Coliseu Porto Ageas | M/0

De 11 de dezembro a 3 de janeiro, o espetáculo favorito de miúdos e graúdos regressa ao Coliseu Porto Ageas com os melhores artistas e uma orquestra ao vivo, para mostrar o que as artes circenses têm de mais fantástico.

Natal no Porto com a Magia de Harry Potter

12 dez.: 10h-13h, 14h-17h | peddy papper | 6-14

Neste dia, parta à descoberta de alguns locais ligados à passagem da escritora J.K. Rowling pelo Porto, onde escreveu os primeiros capítulos do livro - Harry Potter e a Pedra Filosofal. Por fim, enverede pelo misticismo dos Jardins do Palácio de Cristal, onde se realizará um peddy paper para se saber quem é realmente fã de Harry Potter e das suas aventuras.

Marquesa de Alorna para conhecer no São Luiz

13 dez.: 10h | teatro | M/6

No ciclo de espetáculos Antiprincesas, Cláudia Gaiolas estreia, em dezembro, uma peça dedicada a uma das mulheres portuguesas que marcou a história, Leonor, Marquesa de Alorna.

Gostava de receber mais informações sobre este tema? Subscreva a nossa newsletter e as nossas notificações para que nada lhe passe ao lado.