Já sabe o que vai fazer com a família esta semana? Tome nota de uma sugestão para cada dia

Uma Pitada de Magia na Cidade Mistério

23 nov.: 17h | Televisão | Nickelodeon | M/0

Depois do sucesso de "Uma Pitada de Magia", o incrível universo da série vai chegar aos fãs através das novas aventuras e personagens do spin-off Uma Pitada de Magia: Cidade Mistério. A estreia é no Nickelodeon e está marcada para o dia 23 de novembro, às 17h.

Blocos para construir: Mergulhe no Pântano

24 nov. | Passatempo | Ludicenter

Participe e ganhe 1 playset da Ludicenter. Estes emocionantes e coloridos blocos de construção são feitos de materiais de base biológica, mais especificamente de restos de plantas de cana-de-açúcar. Um presente amigo das crianças e do ambiente.

Cabine Mágica: vamos ligar ao Pai Natal!

25 nov. | Experiência Virtual | Alegro | M/0

Depois da telescola e do teletrabalho, há também a telelapónia. Com a ajuda de duendes muito eficientes, o Alegro descobriu uma forma de falar com o Pai Natal à distância. A Cabine Mágica chega aos centros comerciais Alegro e à sua casa para ligar diretamente ao Polo Norte.

No Fundo Portugal é Mar

26 nov.: 10h-13h, 14.30h-17.30h | Exposição | Centro Cultural de Belém | M/0

Esta exposição/instalação multimédia, de Graça Castanheira, foi criada com base em imagens cedidas pela Estrutura de Missão para a Extensão da Plataforma Continental (EMEPC). Os vídeos utilizados na instalação foram captados por mergulhadores e pelo ROV Luso, um robô telecomandado que desce a seis mil metros de profundidade. O que esta instalação se propõe fazer é imergir, viver abaixo da linha de água durante o tempo em que é percorrida por quem a visita.

LU.Ca apresente Ladrão de Barulhos

27 nov.: 18.30h | Teatro | LU.CA – Teatro Luís de Camões | M/3

O LU.CA apresenta “Ladrão de Barulhos”, uma criação de Diogo Alvim e Inês Botelho que junta teatro, música, dança e mímica.

Sessões Mini no Porto Post Doc

28 nov.: 11h | Festival de Cinema | Porto Post Doc | M/4

O festival Porto Post Doc volta às salas do Porto, para ficar até 29 de novembro, numa edição que terá como tema central "A Cidade do Depois". Entre a cidade e o mundo, a ficção e o documentário, este evento apresenta as já habituais competições, que visam revelar as pérolas mais ocultas do cinema contemporâneo. Para as crianças, há muito cinema aos sábados.

Jataka, História da Sabedoria e Sensatez

29 nov.: 10.30h | Oficina criativa | Museu da Marioneta | M/6

No dia 29 de novembro, o Museu da Marioneta garante uma manhã animada para os mais novos, numa viagem pelas marionetas gigantes.

