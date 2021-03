Já sabe o que vai fazer com a família esta semana? Tome nota de uma sugestão para cada dia

A Tartaruga e o Menino do Mar mergulham no Centro Cultural de Belém

15 mar. | teatro | M/0

A narrativa oral, a ilustração imersiva e a ciência aliam-se nesta criação para todos os públicos. Um espetáculo de Ana Sofia Paiva e Margarida Botelho a partir de um conto de tradição oral recolhido em Cabo Verde. Integrado no ciclo No Fundo Portugal é Mar, do CCB/Fábrica das Artes. Este espetáculo tem um Jogo-Atlas associado que pode ser descarregado e impresso em casa para jogar em família.

Juro que é mentira na Salinha online do Teatro Nacional D. Maria II

16 mar. | teatro | M/3

"Juro que é mentira", o mais recente espetáculo para a infância do Teatro Nacional D. Maria II, integrado no projeto Boca Aberta, já estreou na Salinha Online. O vídeo do espetáculo ficará disponível gratuitamente e contará com versões com audiodescrição e interpretação em Língua Gestual Portuguesa.

João e o Pé de Feijão no Teatro do Noroeste - Centro Dramático de Viana

17 mar. | teatro | M/0

O programa Caseirar é um magazine educativo que propõe atividades de expressão dramática para pais e filhos, da autoria de Raquel Amorim, responsável pelo Serviço Educativo do Teatro do Noroeste – CDV. Para começar a ver peças de teatro infantis com os miúdos aí em casa, gratuitamente, só tem de iniciar sessão ou registar uma nova conta e ter acesso a todos os episódios aqui.

Preparem-se para "Antivírus, a Magia contra-ataca!"

18 mar. | teatro | M/3

A GrowUp Eventos apresenta o espetáculo "Antivírus, a Magia contra-ataca!" através da plataforma streaming da Ticketline. Ao comprar um bilhete de 8€ para toda a família, pode ver sempre que quiser até 12 de abril.

Jazzyababum pela Lua Cheia

19 mar. | teatro para bebés | 1-6

Um projeto para a primeira infância com uma grande componente musical, em que será desenvolvido um primeiro contacto com a música Jazz. Os bebés, através do movimento, padrões rítmicos e melódicos, cor e texturas, serão guiados por estímulos improvisados de livre interpretação. O palco é a plateia e a plateia é o palco. Viver o Jazz é viver a liberdade, onde as crianças são pautas musicais de si mesmas.

Gostava de receber mais informações sobre este tema? Subscreva a nossa newsletter e as nossas notificações para que nada lhe passe ao lado.