Já sabe o que vai fazer com a família esta semana? Tome nota de uma sugestão para cada dia

44 Cats invadem o Nickelodeon

28 dez.: 20h | televisão | M/0

Os 44 Gatos é uma série sobre a forma como os gatos veem o mundo, e como vivem quando não estamos por perto. Os gatos veem o mundo dos humanos como as crianças, de forma única, inocente cómica e honesta. Estreia 28 dez., 2ª a 6ª: 5.20h.

Curtinhas para todos

29 dez.: 15h | cinema | M/6

Pelo oitavo ano consecutivo, a Agência da Curta Metragem celebra o dia mais curto do ano em Portugal, com exibições de curtas-metragens de norte a sul do País. Assista às curtas de animação em Barcelos, no Teatro Gil Vicente, no dia 29 de dezembro, às 15h.

Em casa: "O Feiticeiro de Oz no Gelo" e "O Peter Pan no Gelo"

30 dez. | espetáculo online | M/3

Magia no Gelo é o novo portal da produtora AM Live que disponibiliza online, até 10 de janeiro, dois espetáculos imperdíveis: "O Feiticeiro de Oz no Gelo" e "O Peter Pan no Gelo". Dois dos maiores espetáculos de Natal em Portugal saltaram, assim, das pistas de gelo diretamente para a casa das famílias e estão ainda mais mágicos.

Filminhos Infantis à Solta em dezembro

31 dez. | cinema | M/0

Os filminhos deste mês começam com as divertidas aventuras de um pássaro migrador que se perde dos companheiros, para depois conhecer a lengalenga de uma panqueca que voou pela janela. Conheça as outras curtas no último dia do ano!

Vale dos Mumins passa no Zig Zag

1 jan.: 19.30h | televisão | M/0

O Vale dos Mumins é a nova série que chega ao Zig Zag da RTP2 e que promete colar os miúdos ao ecrã com tanta fofura. Conheça o Mumintroll, um herói gentil, sensível, curioso e muito divertido. Ele está a crescer e quer descobrir o mundo, sempre rodeado pela a sua linda família: a carinhosa Mamã Mumin e o nostálgico Papá Mumin.

Guardador de Sonhos pela Companhia João Garcia

2 jan. | espetáculo online | M/0

Neste mês de Natal em que a diversão fica por casa e o mais importante é a união e momentos em família, a Companhia João Garcia estreia online e gratuitamente a peça “Guardador de Sonhos”. O espetáculo infantojuvenil pretende levar os mais jovens a pensarem sobre a forma como os sonhos podem curar os maiores flagelos do mundo, ao abordar temas como a poluição, a sustentabilidade e a eliminação das diferenças.

Reguengos de Monsaraz apresenta presépio com figuras em tamanho real

3 jan. | passeio | M/0

O presépio com figuras em tamanho real celebra 21 anos de existência nas ruas de Monsaraz. Até ao dia 6 de janeiro, quem percorrer as ruas da vila medieval pode passear ao lado das figuras do presépio, como os Reis Magos ou o Menino Jesus, que estão colocados no Castelo.

