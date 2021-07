Já sabe o que vai fazer com a família esta semana? Temos sugestões!

João Pêssego enfrenta o Corononi

12 jul. | espetáculo online | SOL'TA | M/3

Inspirado pelo conto tradicional japonês “Momotaro”, este maravilhoso espetáculo de teatro de sombras e música tradicional japonesa, resulta da colaboração de Beniko Tanaka e com o grupo Tomoro, um duo de flauta Shinobue e de tambor tradicional japonês.

Entre mitos e linhas

13 jul.: 11h | ateliê | Casa das Histórias Paula Rego | Cascais | M/6

Neste ateliê, o desafio é o de observar atentamente a peça têxtil Batalha de Alcácer Quibir e tentar descobrir quais os pontos de bordado usados. De seguida, cada família receberá um conjunto de materiais para criarem as suas peças, isto é, histórias grandiosas, gloriosas ou grotescas.

Biblioteca ao ar livre

14 jul.: 10h-13h, 14h-18h | leitura | Câmara Municipal da Moita | Praia Fluvial do Rosário | M/0

Em julho e agosto, o concelho da Moita vai ter em funcionamento a Biblioteca Estival, na Praia Fluvial do Rosário, e a Biblioteca do Parque, no Parque José Afonso, na Baixa da Banheira. Estes postos de leitura colocam ao dispor dos veraneantes a possibilidade de consultar livros, revistas e jornais na praia e no parque. Com esta iniciativa, a Câmara Municipal da Moita pretende fomentar o gosto pelo livro e pela leitura e, simultaneamente, atrair novos leitores para as bibliotecas municipais.

Trim… Trim… Histórias ao telefone para rir até ao fim…

15 jul.: 21.30-23h | Contos ao Telefone | Biblioteca Municipal de Torres Vedras | Todo o País | M/6

A Biblioteca Municipal de Torres Vedras apresenta uma iniciativa sem sair de linha. Até agosto pode reservar uma chamada telefónica com um dos contadores que vai contar histórias divertidas. “Trim…Trim… Histórias ao telefone para rir até ao fim…” é um projeto que envolve vários contadores, com histórias divertidas!

Gaivotas em Marvila - S(Om)Lêncio!

16 jul.: 20.30h | espetáculo | Biblioteca de Marvila | M/6

O programa Gaivotas em Marvila tem como objetivo dar oportunidade a jovens artistas e novos criadores que tenham passado pelas salas do polo, em fase de criação ou ensaio, e que não tenham conseguido um espaço de apresentação em Lisboa, de poderem utilizar o auditório da Biblioteca de Marvila como palco para a sua estreia na cidade. Nesta apresentação João Vidinha está encarregue da flauta e performance e, no clarinete e performance, Rita Mendes.

