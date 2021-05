Já sabe o que vai fazer com a família esta semana? Temos sugestões

Guia de cabeceira para pais

24 mai. | passatempo | todo o País | M/0

Participe para ganhar o livro “Guia de Cabeceira para Pais Desesperados” da editora Manuscrito. Este é um salvo-conduto para o dia a dia de famílias com crianças, anti cabelos em pé. Um livro que apresenta nove formas de educar, ajustadas a cada um dos nove tipos de personalidades das crianças. Da autoria da psicóloga Bárbara Ramos Dias.

Baloiço (gigante) de Lordelo

25 mai. | passeio | Paredes | M/0

Este baloiço é a nova estrela da cidade de Lordelo e tamanho não lhe falta! Tem cerca de quatro metros de altura por cinco de comprimento, e nele podem andar duas pessoas em simultâneo. O melhor é que quem o visita pode desfrutar de uma paisagem que tem no horizonte o oceano Atlântico e a serra do Marão. A estrutura, construída em madeira, tem como diferencial as flores que decoram as cordas do baloiço.

Boa Viagem já navega no Tejo

26 mai.: 14.15h | passeio | Moita | M/0

Em maio, regressam os passeios no Tejo a bordo da embarcação tradicional “O Boa Viagem”. Embarque nesta viagem e aprecie as caraterísticas únicas dos barcos típicos do Tejo e conheça o concelho da Moita de uma perspetiva diferente.

Estreia Disney: Cruella nos cinemas

27 mai. | estreia | todo o País | M/6

Nos anos 70, Londres, a meio da revolução do punk rock, segue uma jovem vigarista chamada Estella, uma rapariga inteligente e criativa, determinada a fazer vingar o seu nome através das suas roupas. Estella abraça o seu lado perverso e torna-se numa estridente, elegante e vingativa Cruela. A famosa Cruela, do filme “101 Dálmatas”, vai dar-se a conhecer, num filme da Disney, com Emma Stone.

Hora de Aventuras: Terras Distantes - Obsidiana

28 mai.: 20h |televisão | Cartoon Network | Todo o País | M/0

No dia 28 de maio, às 20.05h, o Cartoon Network apresenta um episódio especial para todos os espetadores - Hora de Aventuras: Terras Distantes – Obsidiana. Nesta aventura as protagonistas são nada mais nada menos que… a Marceline e a Princesa Chiclete!

Gostava de receber mais informações sobre este tema? Subscreva a nossa newsletter e as nossas notificações para que nada lhe passe ao lado.