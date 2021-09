A Estrelas & Ouriços está sempre a pensar nas famílias. Por isso, reuniu um conjunto de descontos que o vão ajudar na hora de escolher a próxima atividade para se mexer em família. Basta apresentar a página em que viu o desconto para poder usufruir da condição especial na hora do pagamento.

1. Fisherman Surf School: Uma escola de surf com pinta

Vila Nova de Gaia | 10% a 20% de desconto

Chama-se Fisherman Surf School e aposta num programa único e diversificado orientado para o desporto, animação e turismo.

Com uma oferta diversificada, a escola promove diariamente aulas de Surf e Stand Up Paddle, com professores licenciados e credenciados, com uma vasta experiência no ensino de crianças e jovens em diversos desportos aquáticos.

A sede fica no areal da praia de Canide Sul com um espaço que oferece toda a comodidade aos seus alunos.

2. Brincar para crescer

Porto, Cascais, Carnaxide e Funchal | Oferta da inscrição (25€) + 10% Desconto na primeira mensalidade

O Gymboree Play & Music é um centro de promoção de atividades, que visam o desenvolvimento social e físico de crianças entre os 2 meses e os 5 anos através de brincadeiras e desafios feitos à medida destas idades.

3. De bicicleta com a Rainha na linha

Lisboa | 5% de desconto

Por inspiração num dos passatempos favoritos da rainha D. Maria Pia de Saboia (1847-1911), mulher de D. Luís I de Bragança (1838-1889), COOLture Tours - História com Vida lança uma nova visita-passeio: “De bicicleta com a rainha na linha”.

No caminho a rainha conta a história dos fortes e faróis que defendem a barra do Tejo há mais de trezentos anos. O local de partida é o Passeio Marítimo de Algés e termina na Praia do Forte de S. Bruno, em Caxias.

4. Mais do que um treino

Lisboa | 50% desconto na primeira mensalidade

A Mom in Balance oferece treinos ao ar livre e online para futuras mães, treinos de recuperação pós-parto e treinos completos para mulheres que queiram estar em forma e bem com elas próprias física e mentalmente.

Os treinos são realizados no Parque Marechal Carmona, no Jardim da Estrela, no Parque do Tejo e no Parque dos Poetas, em Oeiras.

5. Mexer o corpo em casa com yoga e meditação

Online | Preço especial de 3€ (ao invés de 5€ de contributo mínimo)

A Pirilampos quer continuar a levar o Yoga até às crianças mesmo que seja à distância. Assim, disponibiliza aulas online para crianças a partir dos 6 anos durante a semana.

Descobrir as emoções, desenvolver o respeito pela sua identidade, pela dos outros e construir relações saudáveis em corpos saudáveis, são alguns dos convites que faremos a quem participa nas aulas de Yoga e Meditação Online.

6. Waveriders: na crista da onda

Carcavelos | 20% de desconto em todos os serviços

Em Carcavelos encontra a escola de surf ideal para toda a família. Com mais de 10 anos de experiência, a escola Cascais Waveriders Surfschool disponibiliza para os seus alunos o melhor equipamento do mercado.

Além das aulas de surf, disponibilizam também alugueres de equipamento, reparações de pranchas e, ainda, uma Surfshop com tudo o que é preciso para surfar!

7. Klassik - onde a dança não tem idade

Lisboa | 10% de Desconto na inscrição

A Klassik é uma escola de dança em Alvalade, Lisboa, que compreende desde as danças mais clássicas às mais contemporâneas. Aqui, todos são bem-vindos, desde mais novos aos mais velhos. Miúdos e graúdos vão poder experimentar e trabalhar modalidades como Ballet, Dança Contemporânea, Dança Criativa, Danças de Salão, Hip Hop, Yoga e, até, Teatro.

8. Aulas regulares no Forum Dança

Lisboa | 10% de desconto na inscrição

No Forum Dança, as crianças podem dançar e fazer teatro de forma criativa desde os 3 anos e as aulas experimentais são gratuitas.

As atividades extracurriculares podem e devem incluir outras formas do saber fazer como por exemplo o desenvolvimento da expressão corporal, quer seja através da dança ou do teatro, para estimular a criatividade dos mais novos de uma forma alternativa.

9. Surf para crianças com necessidades educativas especiais

Peniche | 15% de desconto

A Specialsurf78 é uma escola de surf com o objetivo de promover a integração social das pessoas com necessidades especiais temporárias ou permanentes.

Esta é uma escola de surf preparada para receber qualquer pessoa e garantir que todos aprendam a surfar com o suporte pedagógico e técnico correto, num ambiente descontraído, possibilitando assim uma igualdade de oportunidades e acesso ao desporto e ao lazer.