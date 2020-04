Nunca os dias pareceram demorar tanto tempo a passar. O maior isolamento a que a Covid-19 nos obrigou fez com que muitos de nós passassem a estar mais tempo em casa do que o habitual – o que nem sempre é tão simples de gerir como poderíamos pensar.

E se o sofá e os programas de televisão até parecem bastante apelativos nos primeiros tempos, a partir de determinada altura precisamos de algo mais para ocupar os nossos dias e as nossas vidas.

É precisamente a pensar nisso que a Loja do Condomínio lhe deixa aqui algumas sugestões para que melhor ocupe o tempo nesta fase mais caseira.

Solte a Marie Kondo que há em si!

De certeza que já fez várias limpezas gerais à casa, mas já sabemos que há sempre mais alguma coisa para arrumar e organizar. Assim, aproveite estes dias para ‘aquelas’ limpezas que tem adiado ao limite: lavar as janelas, reorganizar a despensa, aspirar os colchões e até dar lustro às pratas são coisas para as quais dizemos nunca ter tempo – e agora essa desculpa já não pega!

Exercite-se!

Estar no conforto do lar é um convite imenso para não descolarmos do sofá. Por isso, trace uma rotina e aproveite os inúmeros tutoriais online que esta fase nos propicia.

Há muitos personal trainers e ginásios a oferecer treinos virtuais e gratuitos, pelo que a sua saúde, o seu corpo e (sim!) a sua sanidade mental vão ficar claramente beneficiados com apenas meia hora de treinos por dia.

Aprenda algo novo

Sempre quis aprender a fazer macramé, a falar mandarim ou a cozinhar e nunca arranjou tempo para isso? Então, agora não só tem tempo como tem também uma oferta quase ilimitada de cursos e workshops online nas mais variadas áreas.

Face o contexto, os valores das formações baixaram bastante, existindo ainda profissionais e entidades que oferecem um portfólio gratuito a quem queira adquirir novas competências.

‘Esteja’ com os amigos

O avanço tecnológico pode desagradar a muitas pessoas, mas ele trouxe algo fantástico nesta fase das nossas vidas: a oportunidade de continuarmos próximos de quem está fisicamente longe.

Aproveite as aplicações e as plataformas para falar todos os dias com os colegas, os amigos e a família (e até pode reatar contactos perdidos no tempo com quem, passado este isolamento, pode vir a trocar um abraço apertado e nada virtual).

Aperfeiçoe os seus dotes culinários

Estar em casa não é sinónimo de comer todos os dias arroz com atum e batatas fritas, pois não? Portanto, reúna as melhores receitas daqueles pratos de que tanto gosta e aventure-se na cozinha, a criar refeições dignas de um restaurante com estrelas Michelin!

créditos: Unsplash

Descubra o seu lado empreendedor

Dizem que é nas crises que se revelam as melhores oportunidades de negócio. Por isso, se sempre quis investir em algo ‘seu’, esta pode ser a altura certa para o fazer. Mesmo que o investimento financeiro não seja neste momento possível, aproveite para pensar, planear e preparar o seu negócio – quando a vida estabilizar e a carteira permitir, será só preciso implementá-lo.

Seja voluntário

É verdade, atualmente é possível ser ‘voluntário à distância’. A problemática do novo coronavírus trouxe necessidades diversas à sociedade, existindo vários organismos que necessitam urgentemente de voluntários que ajudem a desenvolver projetos de apoio a quem mais necessita – médicos, enfermeiros e psicólogos são os mais procurados, mas existem em todos os municípios vários projetos com bolsa de voluntariado para as mais diversas áreas.

Cultive-se

As notícias e as redes sociais bombardeiam-nos com informação atrás de informação sobre a Covid-19 e, de repente, parece que não existem mais temas no mundo que nos rodeia. Mantenha-se informado, mas procure complementos.

Os filmes são ótimas fontes de conhecimento, mas os livros podem ser os melhores parceiros nesta altura em que temos realmente tempo para ‘recuperar’ as clássicas obras ou para descobrir novos escritores.

Seja um bom vizinho

Nestes tempos mais conturbados, é importante que nos mantenhamos mais recolhidos e seguros, mas que não descuremos quem mais pode precisar. Por isso, se sabe que algum dos seus vizinhos tem maiores dificuldades de mobilidade e pode precisar de ajuda, disponibilize-se para lhe dar algum apoio.

Até porque por vezes basta um simples telefonema para que aquele vizinho mais idoso e isolado ganhe um novo alento no seu dia.

Como vê, podemos ocupar todos os nossos dias com algo que torne o nosso tempo mais preenchido, mais útil e também mais agradável. Até porque a nossa casa, tanto nos bons como nos maus momentos, continua a ser o nosso ‘lar, doce lar’.

Autor: Loja do Condomínio