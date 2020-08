Viajar com Música Pelo Mundo

Passeio| 10 ago. | M/0

Se quer “passear” pelo mundo sem sair do conforto do seu sofá, com toda a segurança e diversão garantida, viaje com o site Drive & Listen, que lhe permite embarcar numa aventura de carro por 50 cidades de todo o mundo, a ouvir as rádios locais em tempo real.

Brincar ao Ar Livre

Webinar | 11 ago.: 17.30h

Num webinar para refletir sobre a importância de brincar ao ar livre, descubra como este tipo de atividades foi afetado pelas novas circunstâncias que vivemos, atualmente. A Associação Ajuda em Ação preparou uma conversa online que conta com a presença de quatro especialistas.

Ciência em Tempo de Férias

Faro | 12 ago.: 14.30h | 5-10

Ocupe o tempo dos mais pequenos com muita ciência. O Centro de Ciência Viva do Algarve preparou para o dia mundial do chocolate a oficina – “Chocolate e Água na Boca”, onde os miúdos vão aprender a fazer algumas receitas muito saborosas. Explore o lado científico na cozinha.

Plantado à Beira do Tejo

Lisboa | 13 ago.: 10h | M/6

Visite o Pavilhão dos Descobrimentos em segurança, de acordo com as recomendações da Direção-Geral de Saúde, que em agosto está aberto até tarde e, desvende os segredos deste monumento isolado e destacado no paredão à beira do Tejo, que evoca a expansão ultramarina portuguesa, sintetiza um passado glorioso e simboliza a grandeza da obra do Infante D. Henrique, o impulsionador das descobertas.

Sunsets e Sons no Castelo

Lisboa | 14 ago. | M/6

O Castelo de São Jorge volta a ser invadido, durante os meses de agosto e setembro por sons que trazem ritmo às muralhas deste monumento lisboeta, com sunsets como fundo. A 14 de agosto, Jéssica Pina Trio, trompista portuguesa com ascendência africana leva até todos os visitantes as sonoridades de soul/funk com influência quentes de África.

Brincar em Família

Lisboa | 15 ago.: 18h-22h | M/6

O Lugar Específico, em Lisboa, recebe as famílias, durante o mês de agosto, com oficinas dedicadas ao brincar onde pais e filhos vão pôr mãos à obra. O brincar é essencial ao bem-estar das crianças, mas também dos adultos.

Animação em Matosinhos

Matosinhos | 16 ago.: 16h, 18h | M/0

A magia está no ar, nos jardins que rodeiam o monumento do Senhor do Padrão , um recinto natural para usufruto de grandes momentos culturais e de lazer, de carácter bem mais intimista, durante os finais de tarde, com a performance de Daniel Guedes.