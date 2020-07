Earth Speakr ou quando as crianças falam sobre o ambiente

O Earth Speakr é uma nova plataforma artística interativa que convida as crianças a falar pelo planeta e os adultos a ouvir o que têm a dizer. A obra de arte usa realidade aumentada e inclui uma aplicação gratuita e um site interativo, disponível em 24 idiomas e acessível em todo o mundo. Uma iniciativa do artista islandês-dinamarquês Olafur Eliasson.

Verão no bairro

Oficina | 28 jul.

O objetivo desta oficina do Bairro dos Museus é cruzar o universo de Paula Rego com outros artistas e refinar processos pessoais de criação e de inovação. A atividade é composta por sessões em videoconferência (plataforma zoom) e um dia presencial no jardim do museu.

Avós com garra no Jardim Zoológico: quartas no Youtube

Sessões em direto | 29 jul.: 14.30h

De forma a celebrar os avós e a conservação, no dia 22 de julho foi lançado o programa de diretos "Quartas-feiras selvagens" no canal de YouTube oficial do Jardim Zoológico. Até 26 de agosto, pelas 14.30h, conheça as estratégias utilizadas no treino das aves e dos répteis da apresentação do Bosque Encantado, observe os comportamentos de caça do Lince-ibérico e acompanhe de perto a alimentação dos Pinguins-do-cabo, em inspiradoras sessões em direto do Zoo.

“Manipula tu”!

Oficina | 30 jul.: 14.30h, 16.30h

As Marionetas do Porto propõem uma oficina de manipulação pensada e adaptada ao tempo presente destinada a pais e filhos. Cada participante receberá um kit de manipulação com uma marioneta por montar. Esta será usada na oficina, onde juntos vão experimentar técnicas de manipulação base e pequenas construções cénicas, havendo ainda um momento de partilha, em que cada um poderá mostrar o que desenvolveu.

Noite dos Morcegos no Alviela

Passeio na Natureza | 31 jul.: 19.30h

Observe em direto a vida dos morcegos cavernícolas através de câmaras de infravermelhos e acompanhe a saída destas espécies para caçar. Descubra mais curiosidades sobre os morcegos e saiba quais as espécies presentes no Alviela. Até ao final do verão, a 24.ª edição da iniciativa "Circuitos Ciência Viva no Verão" leva a ciência às ruas de todo o país e ilhas.

Cinema Paraíso nas noites de Évora

Cinema | 1 ago.: 21.30h

Até de 12 de setembro o jardim do Centro de Arte e Cultura de Évora recebe o ciclo Cinema Paraíso. A maioria das sessões apresentam filmes da era do mudo e acompanhados por música ao vivo. As histórias “O Rato do Campo e o Rato da Cidade”, “Ali Baba e os quarenta ladrões”, “A Galinha dos Ovos de Ouro”, “A Bela Adormecida” e “A Gata Borralheira” enchem o programa da noite ideal para toda a família. A entrada livre, mas limitada à lotação da plateia.

Histórias gravadas nas rochas de Loulé

Visita oficina | 2 ago.: 9h

As ruas, os pavimentos, os edifícios e os monumentos de Loulé apresentam uma diversidade geológica e paleontológica notável. Descubra as histórias fantásticas que as rochas e os fósseis têm para contar!