Vídeos postados nas redes sociais mostraram um descapotável branco a destruir as portas do Central Hotel, de Xangai.

"Ele enlouqueceu!", dizem hóspedes, perplexos, enquanto o veículo destrói tudo no seu caminho.

O carro terminou o seu trajeto na outra porta de saída, com todas as luzes de emergência acesas.

"Você tem alguma ideia do que acabou de fazer?", gritaram alguns presentes, enquanto outros tentavam tirar o homem do veículo.

Várias imagens foram partilhadas em redes sociais como o Twitter.

Segundo a polícia, o motorista é um hóspede de 28 anos, que teria discutido com funcionários do hotel após o desaparecimento do seu computador portátil.

A equipa do hotel confirmou à AFP que o aparelho foi roubado e encontrado fora do hotel. Do incidente não resultaram feridos, disse a polícia na rede social Weibo.

O motorista foi detido e aguarda investigação.