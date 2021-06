É sob o mote “A cultura não espera sentada, mas tem lugar” que a MOCHE faz agora nascer, no centro de Lisboa, um espaço aberto ao público, na Rua do Instituto Industrial No16.

O novo espaço MOCHE é a primeira concept store da marca e pretende posicionar-se como o mais recente espaço de eventos da cidade de Lisboa.

Para o Presidente Executivo da Altice Portugal, Alexandre Fonseca, «o novo Espaço MOCHE vem concretizar aquele que é o posicionamento da marca e a ousadia e irreverência que a caracterizam. A aposta da Altice Portugal na Cultura é vasta e hoje amplifica-se uma vez mais, ao abrir as portas deste novo espaço onde a MOCHE terá oportunidade de dar vida à Cultura e deixá-la mais próxima das pessoas».

Alexandre Fonseca aproveitou para fazer umas compras. "Por um lado, comprei um chapéu fantástico e uma t-shirt com o nosso logótipo MOCHE e o símbolo da nossa coleção".

Além da loja, onde estarão disponíveis as peças de roupa e acessórios da coleção da marca, o Espaço MOCHE pretende assumir-se como um incubador de jovens emergentes, potenciando o seu talento em diferentes áreas de atuação.

"A utilização deste espaço como um hub criativo para despertar talento, despertar o empreendedorismo, despertar formas, de alguma forma também, motivarmos a criação de novos espaços também como este em Lisboa, de criarmos também aqui um espaço que permita a criação e o desenvolvimento desse talento dos nossos jovens em áreas da cultura", salienta Alexandre Fonseca.

"Porque a cultura, com este momento de pandemia que atravessámos, a cultura foi de alguma forma das grandes áreas impactadas e espaços como este vão permitir revitalizar a cultura em particular aqui no centro de Lisboa".

Além disso, contará com uma extensa agenda onde se poderão esperar momentos de música ao vivo, talks, workshops, entre outros, que contribuirão para posicionar o espaço como hub criativo onde a cultura ganha vida.

A aposta neste novo espaço vem dar continuidade ao movimento de expansão da marca para lá do universo das telecomunicações, assumindo-se como muito mais do que uma marca dedicada ao segmento jovem, mas uma cultura e forma de expressão individual.

Para assinalar a inauguração do espaço, os dias 24 e 25 de junho ficarão marcados por uma vasta programação, onde a Cultura MOCHE e os seus territórios estarão representados através de showcases, talks, live streamings de gaming, música ao vivo e uma emissão em direto na Mega Hits, entre outras surpresas.

Este novo espaço vem materializar o posicionamento apresentado pelo MOCHE em outubro de 2020, na 55.a edição da ModaLisboa, marcado pela apresentação da nova coleção da marca, bem como, os territórios que a inspiraram – Arte, Gaming, Moda, Música, Skate e Surf.

Eduarda Abbondanza, diretora da Moda Lisboa afirmou: "O trabalho da Moda Lisboa não só com a Altice, e também com a MOCHE, é um trabalho que já vem acontecendo há uma série de tempo, portanto este projeto, nós vimo-lo nascer também e temos acompanhado (…)"

"É a sua inauguração, está numa zona fantástica da cidade e claramente é um meeting point para todas estas áreas que ela engloba. Acho que vai ser um sítio muito frequentado e onde se pode fazer muito networking e onde as pessoas podem fazer compras, que é uma coleção casual muito gira, muito age e que tem tudo para correr bem", concluiu.

Os territórios da Cultura MOCHE são representadas pelo seu Coletivo, composto por seis jovens emergentes reconhecidos em cada uma das suas áreas de atuação: Cardoz (Arte), Pamufa (Gaming), Marta Hibu (Moda), Cálculo (Música), Gonçalo Vilardebó (Skate) e Mariana Rocha Assis (Surf).