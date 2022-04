A nova loja KINDA Amoreiras inaugurou em finais de março, no Diana Park, zona ícone da cidade de Lisboa, num espaço com 1000m2 com dois pisos.

Com um conceito de loja boutique, ambientes intimistas e a recriação de vários espaços da casa, a KINDA Amoreiras oferece uma experiência de loja diferente, onde foi deliberadamente respeitada a arquitetura do edifício, o seu cromatismo e o contexto onde está inserido.

Ao entrar na loja, encontra toda uma experiência de decoração. Espaços únicos, peças originais e o potencial criativo dos detalhes, da seleção das texturas e das cores. A cada momento, respira-se a paixão pelo design de interiores, essa matéria que nunca esgota e se renova a cada estação porque nas casas perfeitas a decoração nunca está acabada.

Numa incessante busca de novas peças, junto de artesãos e fábricas por todo o mundo, para encontrar o original, o surpreendente e o intemporal, a KINDA encontra cada vez mais espaço para dar a conhecer a qualidade excecional da produção nacional.

E porque a decoração não é uma ciência, e muito menos exata, os estilos misturam-se, as épocas também e algumas cores, surpreendentemente, funcionam de forma extraordinária, criando possibilidades infinitas.

Este ecletismo reflete-se nas suas coleções, versáteis, elegantes e intemporais, onde cada pessoa encontra a sua própria inspiração.

Porque a missão da KINDA é inspirar e permitir que, inspirados nestes 1000m2, quem aqui entra expresse a sua personalidade, através da decoração das suas casas.