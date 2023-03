O Dino Parque Lourinhã inaugurou no passado dia 17 de março um novo percurso. "A Idade do Gelo" foca-se no Período Cenozoico, a era que começa após a extinção dos dinossauros, há 66 milhões de anos.

Num período marcado por temperaturas mais quentes, foi neste momento que se desenvolveram espécies como as preguiças gigantes, aves do terror ou os tatus gigantes.

Na última parte desse período, o clima arrefeceu drasticamente e houve uma sucessão de períodos glaciares e interglaciares que deram origem à denominada “Idade do Gelo”, em que existiram animais gigantes como os mamutes e rinocerontes lanudos, ou animais icónicos da pré-história portuguesa como o auroque, o bisonte ou os ursos.

Este novo trilho tem 14 modelos à escala real. Desta forma, o Dino Parque soma perto de 200 modelos de dinossauros e de outros animais à escala real.

Inaugurado em 2018, este parque é a maior exposição temática ao ar livre da Europa, tanto de área expositiva como em dimensão, com um total de 10 hectares. É composto por quatro percursos diferentes que permitem aos visitantes observar mais de 180 modelos de espécies de dinossauros à escala real, bem como animais que habitaram o planeta terra há 450 milhões de anos, através de quatro percursos distintos: Paleozoico, Triásico, Jurássico, Cretácicio e Monstros Marinhos.