O BOU Market é o novo mercado online de marcas 100% portuguesas com alma que tem como intuito juntar todas as marcas boutique portuguesas num único espaço, formando uma comunidade de empreendedores.

Criado durante a pandemia, pretende ajudar a levar mais longe lojistas e pequenos negócios, realçando-os enquanto marcas boutique com alma e transmitindo a sua visão e ambição.

Com produtos nas categorias de moda, bijuteria e joias, gourmet e gifts, a ambição do BOU Market é dar a conhecer o máximo de lojas boutique independentes portuguesas.

Hoje estão disponíveis na plataforma mais de 4000 produtos de 350 marcas. Na secção de criança é possível encontrar desde brinquedos, a roupas e a acessórios para bebés, consoante o género ou idade.

Por outro lado, a categoria gourmet convida a uma viagem de descoberta por produtos caseiros, de pão a bolos, farinhas, azeites ou queijos, chocolates e outros doces, e tem ainda uma secção de cabazes: há opões sem glúten e lactose, a pensar nas restrições alimentares.

Entrando na área da moda, encontram-se peças únicas de desenho e matérias-primas portuguesas. Se por um lado para senhoras encontramos peças de roupa e acessórios, de chapéus, a malas e carteiras, a parte de homem apresenta uma ampla variedade de cintos, carteiras, casacos e malas. Já na secção de bijuteria, o BOU Market apresenta uma panóplia de joias, desde anéis, colares ou pulseiras.

Por fim, na área de gifts (presentes) podem encontrar-se têxteis, ilustrações, cerâmicas ou velas, entre outros produtos que cumprem o propósito de ser o presente ideal para qualquer momento.

Alma e paixão: dois dos valores que representam o projeto

A ideia de criação do BOU Market surgiu quando, em plena pandemia, Rita Bastos e Manuel Laranjo, os seus fundadores, se preparavam para receber o seu primeiro filho e, com as lojas todas fechadas, não tiveram outra alternativa senão a de comprar tudo online.

Rita Bastos e Manuel Laranjo, os fundadores do BOU Market

“Já há muito que apostamos em produtos de marcas portuguesas, mas a máxima de apoiarmos o comércio local tornou-se ainda mais imperativa durante a pandemia”, explica Rita Bastos. Acrescenta ainda que “muitos destes pequenos negócios não tinham uma loja online, vendiam apenas através das redes sociais. Viemos responder a uma necessidade dupla: a de dar um espaço e palco a estas marcas e a de agrupar num só local todas as lojas com alma portuguesa”.

A pensar nas adversidades que estes lojistas e empreendedores enfrentaram durante a pandemia, comprar no BOU Market significa apostar em produtos 100% portugueses e contribuir para o crescimento destas marcas, que foram criadas com alma e paixão, dois dos valores que representam o projeto.