Quer aprender a tricotar aquele que é considerado um dos ícones da Póvoa de Varzim e da história etnográfica de Portugal? Foi a pensar nisso que o MODATEX assinou um protocolo de colaboração com a PATRIPOVE (Associação de Defesa e Consolidação do Património Poveiro) para a realização de diversas ações de formação e workshops sobre a produção da Camisola Tradicional Poveira.

O objetivo é preservar e promover a técnica de tricotagem ancestral e artesanal desta peça de artesanato têxtil que também é vista como um artigo de moda, já pisou muitas vezes as passerelles, marcou presença regular em feiras e mereceu destaque em revistas e programas de televisão.

A Camisola Tradicional Poveira bordada é tradicionalmente feita em lã branca de fio grosso, da região da Serra da Estrela, denominada "lã poveira" e decorada a ponto de cruz. Os motivos bordados (de cor preto ou vermelha) são de inspiração diversa, como é o caso do escudo nacional, coroa real, siglas poveiras, objetos marítimos, etc. Esta camisola, que remonta à primeira metade do século XIX, fazia parte do traje masculino de romaria e festa do pescador, sendo usada em momentos sociais mais solenes e considerada uma peça de distinção no seio da comunidade piscatória.

Neste curso presencial, que terá lugar no Porto, todos os participantes vão ter a oportunidade de apronfundar os conhecimentos históricos e técnicos desta peça, que terminará com o fabrico de uma camisola.

A primeira ação de formação está prevista para o próximo dia 20 de setembro.

Poderá fazer a sua inscrição até dia 11 de setembro em modatex.pt.