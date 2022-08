Se o seu destino passar por Ílhavo, o Montebelo Vista Alegre Ílhavo Hotel dá as boas-vindas aos cães, que passam a ser admitidos nas estadias com reserva em quarto superior, no Bairro da Vista Alegre, uma das mais recentes áreas de alojamento deste complexo hoteleiro.

Ao tornar-se hotel dog-friendly, o Montebelo Vista Alegre pretende que os clientes, que não dispensam a companhia dos seus animais de estimação, possam usufruir da sua presença também fora de casa, independentemente do tempo de estadia na unidade.

A presença dos animais está sujeita ao regulamento, que pode ser consultado no site do hotel, sendo a admissão condicionada a cães com peso até 20 quilos e com idade superior a três meses.

Para receber os animais de companhia, o hotel disponibiliza, para utilização durante a estadia, cama, cobertor, comedouro, bebedouro e sacos higiénicos, sujeito ao pagamento de uma tarifa incluída na reserva. No entanto, é recomendado que os donos dos animais se façam acompanhar de alguns dos seus pertences prediletos, produtos de higiene e de alimentação.

Montebelo Vista Alegre Ílhavo Hotel Morada: Lugar da Vista Alegre

3830-292 Ílhavo - Portugal Telefone: +351 232 420 000 Email: reservasmontebelo@montebelohotels.com

O Montebelo Vista Alegre Ílhavo Hotel está integrado no amplo Lugar da Vista Alegre com imensas áreas e espaços verdes, incluindo as margens do Rio Boco, onde os cães poderão ser passeados.

Esta opção já tinha sido implementada no Montebelo Aguieira Lake Resort & Spa, outra unidade cinco estrelas, localizada na albufeira da Barragem da Aguieira, em Mortágua.