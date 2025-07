De acordo com um estudo recente, 43 % dos cuidadores consideram incluir os seus animais durante as férias.

Para tomar esta decisão, os cuidadores devem estar conscientes das regras e das necessidades específicas do seu animal. Sara Curvelo, Diretora Clínica do AniCura +Ani+ Hospital Veterinário, partilha alguns cuidados a ter para tirar o melhor partido deste período tão aguardado.

Documentação necessária: É necessário levar o passaporte, em viagens internacionais, pode ser exigido um atestado de saúde veterinário além do microchip de identificação.

Transporte: A lei é rigorosa no que diz respeito a este tema. Os cães e os gatos devem ser colocados numa transportadora adequada. Em viagens com cães de grande porte, o ideal é colocar uma rede divisória que o separe do espaço reservado ao condutor e manter o ambiente arejado. Em viagens longas, devem efetuar-se pausas a cada duas horas.

No caso de necessitar de optar pelo transporte aéreo, verifique com antecedência as regras da companhia aérea. Muitas permitem animais de pequeno porte na cabine, desde que em caixas de transporte adequadas.

Alojamento pet-friendly: Há cada vez mais alojamentos que aceitam animais. Informe-se desta especificação antes de fazer a reserva, de modo a conseguir aproveitar as férias com o seu animal.

Segurança e bem-estar: Pausas regulares são recomendadas em viagens de carro. Os cuidadores devem garantir de que o animal não está exposto diretamente ao sol durante o percurso, de modo a evitar insolações.

Contactos da clínica/hospital veterinário mais próximo: Acidentes e imprevistos acontecem. É importante pesquisar de antemão e ter informações como contactos e morada das clínicas ou hospitais veterinários próximos, para onde se deve dirigir caso seja necessária a intervenção de um médico veterinário.

“Levar um animal de férias deve ser um ato ponderado, pois é uma decisão de grande responsabilidade. Se não consegue garantir as suas necessidades e bem-estar é preferível pedir a alguém que possa cuidar dele no período em que estiver ausente, ou deixá-lo num hotel especializado para o efeito. Nenhuma desculpa é valida para abandonar um animal”, esclarece a diretora clínica.

“Deixar um animal entregue à sua sorte pode colocar em risco a sua vida e o equilíbrio dos centros de acolhimento que, muitas vezes, encontram-se sobrelotados. Os hotéis para cães e gatos, como dispomos no nosso hospital veterinário, permitem que o animal tenha cuidados personalizados, adequados às suas atividades e necessidades. Estes serviços, por norma, também incluem passeios, brincadeiras, acesso a fotografias e vídeos durante a estadia - uma forma carinhosa de matar saudades dos patudos, mesmo à distância”, acrescenta.

Levar os animais de companhia de férias é um ato de amor e responsabilidade. Sempre que possível, devem ser levados, mas de forma segura. Estes fazem parte da família e merecem ser incluídos em momentos de descanso e lazer, desde que com os cuidados necessários. Com consciência e compromisso, é possível garantir férias felizes para todos.