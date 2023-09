No âmbito da Green Week mais de cinco dezenas de atividades, espalhadas por diferentes pontos da cidade, querem levar os vimaranenses e visitantes às ruas para descobrir mais sobre a causa ambiental.

Na sexta-feira, 15 de setembro, a Green Week irá arrancar com foco na divulgação de alguns dos projetos ambientais e de sustentabilidade em que o município tem trabalhado. Às 15h00, no Palco Green Week, terá lugar a abertura da Guimarães Green Week 2023, seguindo-se a apresentação do Pacto e Contrato Climático de Guimarães, no âmbito da Missão 100 Cidades 2030.

No primeiro dia do evento será necessário “olhar para o céu” para apreciar o Eco Show – um espetáculo com 200 drones –, que tem início às 22h00. Já no Palco Kids, irá acontecer a apresentação de “Bzzingo Polinizadores”, às 21h30, e o Palco Green Coreto contará com a presença do DJ I’m Marante, às 00h00. Além de todas estas atividades, e durante os três dias da iniciativa, haverá, também, espaço para os visitantes passarem pelo mercadinho e pelo espaço de restauração, atividades e empresas.

O segundo dia do evento será preenchido com diversas iniciativas para os mais novos. No Palco Green Week terá lugar, às 11h00, a palestra “O papel do cidadão na descarbonização das cidades” e, às 15h00, o tema recai na “Mobilidade suave nas cidades, desafios e oportunidades”. Já às 17h00, o bailarino e cantor Vítor Fonseca – mais conhecido como Cifrão – irá, juntamente com jovens de organizações locais, participar no Fórum da Juventude. Neste palco, o segundo dia encerra com o concerto de Ludgero Rosas, às 22h00.

O Palco Kids receberá atividades durante o dia inteiro, destacando-se os “Showcooking Kids”, que acontecem às 12h30 e às 19h00, o concerto do Tio Óscar, às 16h00 e, ainda, a palestra “Os mamíferos de Guimarães”, às 21h00. No Palco Green Coreto, o destaque vai para o showcooking de Regina Lima sobre marmitas e snacks saudáveis e sustentáveis, às 12h00. Já no Espaço Atividades terá lugar um workshop de construção de terrários, às 11h30, a criação de mural de azulejos: “Neutralidade climática by Cristina Vilarinho”, às 15h00 e uma oficina de construção de abrigos para morcego, às 17h00, entre muitas outras propostas. Destaque-se, ainda, que, no Largo do Toural, irá acontecer uma Silent Party, às 22h30.

Domingo, 17 de setembro, será o último dia da Green Week, data que promete atividades para toda a família espalhadas pela cidade de Guimarães. De manhã bem cedo, às 9h00, terá lugar uma caminhada e um percurso de cadeira de rodas, com o mote "Pessoas Diferentes, Direitos Iguais", que terá início no campo de S. Mamede. Às 10h30, no Coreto, discute-se “A importância do arvoredo urbano” e, às 14h00, terá início o “Mercado da Segunda Mão”. Já no Espaço Atividades, o destaque vai para o workshop de criação de Kokedamas, às 10h30, e para a oficina de olaria guiada por Maria Fernanda Braga, às 15h00.

No Palco Green Week, sublinhe-se a apresentação da Academia de Bailado de Guimarães, agendada para as 12h00, e a performance do Coro En’Canto, às 16h30. O Palco Kids irá receber, por sua vez, às 10h30, o espetáculo “Polinizadores em ação”, a performance do projeto “Fauna e Flora”, que acontece às 15h00, e “O Palhacinho Jonas” – uma história musicada com Catarina Pereira –, às 16h00.