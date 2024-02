À procura de um resort de luxo onde possa aliar momentos de diversão e tranquilidade em família com muita neve à mistura? Apresentamos-lhe o Club Med Grand Massif Samoëns Morrillon. Localizado no Plateau des Saix e com portas abertas desde 2017, esta unidade hoteleira com classificação 4 Tridentes consegue oferecer uma experiência única de férias em família e sem preocupações graças ao seu conceito premium all-inclusive e do qual o Club Med foi pioneiro. Após reservar um pacote clássico de 7 dias – que inclui alojamento (420 quartos que se dividem em 16 categorias), refeições, aulas de ski e snowboard, clube infantil e entretenimento para miúdos e graúdos -, a única coisa com que tem de se preocupar é aproveitar ao máximo a sua estadia.

Mas o que é que este resort de neve da Alta Saboia, a 1600 metros de altitude e que se funde com a natureza envolvente, tem de tão especial? Comparativamente com as outras 14 unidades dos Alpes Franceses, esta é a única a ser construída no topo da montanha. Independentemente da altura do ano, os hóspedes podem desfrutar de uma vista 360º para as montanhas e o vale de Griffe tanto na temporada de inverno (julho - outubro) como de verão (dezembro - abril).

Club Med Grand Massif Samoëns Morrillon

A uma distância de 75 minutos de carro do aeroporto de Genebra, outro dos seus pontos atrativos é a localização: Samoëns. Conhecido por construir os seus resorts em destinos peculiares e com um encanto muito próprio, as motivações do Club Med para eleger esta vila francesa estão à vista: uma paisagem pitoresca, montanhas cobertas de neve no inverno e chalets de madeira que não deixam ninguém indiferente.

Ski e snowboard, uma experiência imperdível mesmo para principiantes

Club Med Grand Massif Samoëns Morrillon

Para quem está a planear umas férias de inverno nos Alpes Franceses, mas nunca praticou desportos de neve, uma coisa é certa: não se deve deixar vencer pela inexperiência ou medo e tentar aproveitar ao máximo aquela que é a quarta maior estância de ski de França. O Grand Massif Samoëns Morillon possui uma área de 265 quilómetros composta por mais de uma centena de pistas de ski que se adaptam a todos os níveis. Se esse é o seu caso e, por acaso, está de visita à Alta Saboia é importante saber que para além de ser um resort ski-in/ski-out, que não o obriga a percorrer grandes distâncias para se aventurar na neve, é ideal para principiantes devido às inúmeras pistas verdes, indicadas para quem está a dar os primeiros passos no mundo do ski ou do snowboard.

Dado à parceria que o resort mantém com a Escola Nacional de Esqui da França (ESF), os hóspedes podem ter acesso a aulas diárias com instrutores especializados e que, juntamente com o passe de ski, têm a vantagem de já estarem incluídas na reserva. Após escolherem a modalidade da sua preferência, os alunos são integrados em turmas compostas por cerca de 12 pessoas de acordo com o seu grupo etário (das crianças aos adultos) e nível de experiência (dos iniciantes aos especialistas), sendo que as aulas serão lecionadas em francês ou inglês.

Tendo em conta que a supervisão é essencial - especialmente para os iniciantes que nunca puseram os pés na neve – aqui vão poder aprender a dominar as técnicas base e adquirir alguma confiança nas pistas. Em cada aula – que decorrem de segunda à sexta e em dois períodos distintos do dia - os alunos serão expostos a novos desafios de forma a poderem evoluir em segurança e tirar o maior partido deste tipo de prática desportiva durante a sua estadia. Quem preferir, pode também optar pela modalidade de aulas privadas, para 1 ou 2 pessoas, com um custo extra a partir de 58€/hora.

Para aqueles que não quiserem investir em material desportivo numa primeira ida à neve ou prescindirem de levar consigo as botas, bastões e pranchas até ao Alpes, o Club Med pensou em tudo. Outro dos benefícios deste resort é o facto de fornecer a todos os hóspedes o equipamento necessário para a prática de ski ou snowboard disponível para aluguer no Ski Room que dá acesso direto às pistas.

Quando o tempo não colabora para uma aventura pela neve ou quando, simplesmente, não lhe apetece sair do hotel, o que não faltam são experiências indoor. Tendo em conta que as famílias e jovens casais com filhos são o seu principal target, no Club Med a experiência après-ski pode ser vivida em pleno e por todos graças a uma programação diversificada adequada a todas as idades.

Cozy Mountain e Skyline, uma boa oportunidade para descobrir a gastronomia de montanha

Club Med Grand Massif Samoëns Morrillon

Ainda que com conceitos diferentes, os restaurantes Cozy Mountain e Skyline são uma boa forma de ter uma pequena amostra dos sabores únicos da montanha diretamente no seu prato. O primeiro é um restaurante ao estilo buffet onde os hóspedes podem fazer as suas refeições principais. Do pequeno-almoço ao jantar, aqui é possível provar de tudo um pouco: panquecas, vários tipos de ovos, assados, hambúrgueres, massas, pizzas, pratos com caril assim como opções vegetarianas que podem ser complementadas com uma vasta oferta de saladas, queijos e sobremesas.

Uma vez que variedade é o forte deste espaço, não se espante se, em todas as refeições, encontrar sempre opções gastronómicas diferentes confecionadas no momento e à frente dos seus olhos. O prato de assinatura é um desses exemplos e uma boa oportunidade para os hóspedes conhecerem algumas das especialidades típicas dos Alpes Franceses onde o queijo e as batatas são, quase sempre, as grandes estrelas. A tartiflette (composta por batatas cozidas, bacon, vinho branco e queijo Reblochon) e a raclette (composta por queijo raclette derretido colocado sob uma cama de batata cozida) são dois dos exemplos.

O Skyline tem um conceito completamente distinto apresentando-se como um espaço onde os hóspedes podem desfrutar de uma experiência gourmet com vista direta para as montanhas. Com um ambiente mais intimista e capacidade máxima para 130 pessoas, este só funciona mediante reserva, feita presencialmente ou na app, e disponibiliza um serviço à la carte, mas onde nem todas as opções disponíveis estão incluídas no regime all-inclusive. Ao optar pelo pernil de vitela ou costela de vaca, servidas com cenouras assadas, risotto de espelta com queijo Comté e molho Béarnaise, tenha em atenção que estes têm um custo extra.

Club Med Grand Massif Samoëns Morrillon

Aqui também não deve deixar de provar uma versão especial do tradicional fondue de queijo, o Savoyard, que merece uma secção própria no menu. Este prato de origem suíça adquire uma versão diferente ao incluir na sua base uma mistura de vários queijos da região da Saboia, neste caso Comté, Gruyère e Beaufort, e um toque de vinho branco Savoy. Aqui poderá experimentar três variedades: alho, tomate seco e cogumelos – que são molhadas com pedaços de pão. Se para acompanhar não quiser a oferta vínica pré-selecionada pelo hotel, pode entregar essa responsabilidade ao sommelier do espaço que irá escolher uma opção personalizada – e paga à parte – do bar localizado à entrada do restaurante.

Dos espetáculos às noites temáticas, animação garantida para miúdos e graúdos

Se quiser beber algo aconchegante ao longo do dia tem duas opções: o Skyline bar e o The Carillon. O primeiro é um espaço diferenciador onde, de segunda a sábado entre as 12h00 e as 18h00, tanto poderá beber um chá, um café ou até mesmo um copo de vinho sem necessidade de reserva.

O The Carillon, que também é o bar principal do resort e o ponto de encontro para quem procura um pouco de diversão após o jantar, oferece diversas variedades de cocktails e bebidas, com ou sem álcool, que se adaptam a todos os gostos. Este espaço também se destaca por disponibilizar várias refeições e snacks ao longo do dia, como é o caso do tea time às 16h00 ou o tradicional aperitivo francês às 19h00, permitindo que miúdos e graúdos possam ter algo para petiscar entre atividades.

Quando o assunto é entretenimento, o que não faltam são oportunidades para passar bons momentos em família com o resort a oferecer uma programação direcionada para públicos de todas as idades. Quando os mais novos não estão no Teens Program ou no Baby, Mini e Petit Club (diferentes clubes que recebem bebés a partir dos 0 meses até adolescentes com 17 anos), todos os dias, pelas 20h15, o palco do bar principal recebe espetáculos e momentos criados a pensar no público de palmo e meio que, por norma, juntam música e dança. Para pôr à prova o conhecimento e habilidades das famílias, existem ainda noites onde pais e filhos podem participar em quizzes ou até dance battles.

A partir das 21h15 começa uma programação para adultos que pode alternar entre música ao vivo, DJ set, performances artísticas ou espetáculos de cabaret. O resort tem ainda um conceito de noites temáticas onde os hóspedes são convidados a seguir um dress code específico. Um dos eventos temáticos mais populares é a noite Club Med & 45 onde os clientes usam a icónica t-shirt com o número 45 estampado. Lançada em 1995 a propósito do 45º aniversário do Club Med, esta t-shirt comemorativa tornou-se um sucesso tão grande que, ainda hoje, é comercializada na boutique do resort.

Spa, piscina e ginásio, a tríade para quem quer aliar desporto e relaxamento

Club Med Grand Massif Samoëns Morrillon

Se mesmo em época de férias não dispensa a prática de exercício físico, o Club Med tem um pequeno ginásio onde os hóspedes podem fazer o seu treino de musculação ou cardio a partir das 06h00 da manhã. O espaço oferece uma alargada programação de fitness dando a oportunidade de participar em diversas aulas de grupo. Kick boxing, step, yoga ou aeróbica são algumas das modalidades disponíveis, diariamente, para hóspedes com idade superior a 16 anos.

Para usufruir de momentos de descanso e relaxamento, o sítio de eleição é, sem sombra de dúvidas, o spa. Neste piso inteiramente dedicado ao bem-estar, onde são utilizados produtos da marca de cosmética francesa Sothys e cujas instalações oferecem 11 cabines, os clientes podem relaxar por diferentes áreas: tanto podem experimentar os benefícios do banho turco e da sauna antes – ou depois – de passarem para um dos vários tratamentos faciais e corporais de que o spa dispõe todos os dias.

Para cuidar do rosto tem à disposição quatro opções que vão das express às mais intensivas, onde se inclui o Juventude (145€/155€). Este é um tratamento feito com oito fórmulas distintas e criado para proporcionar a aparência de uma pele com aspeto mais jovem. Já na secção de corpo destaca-se a Indonésie Ancestrale (145€/155€) que é uma das massagens mais populares e completas que constam no menu. Nesta opção o terapeuta de spa, com o auxílio de sândalo e jasmim, vai massajar da cabeça aos pés de forma a restabelecer o equilibro energético do cliente. Se os seus músculos precisam de especial atenção após uma aula de ski ou snowboard, pode optar pela tonificante/atlética (50 minutos/100€) uma vez que é direcionada para quem procura aliviar algum tipo de desconforto ou dor muscular.

É de destacar que os membros mais novos da família também são bem-vindos no Spa by Sothys. As crianças a partir dos 6 anos têm, inclusivamente, uma seleção de tratamentos criados para si e que podem ser usufruídos individualmente (Meu tratamento relaxante 30 minutos 55€/rostinho doce 30 minutos/55€) ou em família (Cumplicidade entre pais e filhos 30 minutos 100/50 minutos 160€). Para terminar em beleza, pode ainda beber um chá quente no aconchego da área de relaxamento que proporciona vista direta para as montanhas.

Outro espaço onde pode viver momentos em família e pode desfrutar da companhia dos seus filhos é o jacuzzi, que está encerrado durante a temporada de inverno, e a piscina interior, que está de portas abertas todos os dias, entre as 09:00 e as 20:00, e conta com vigilância permanente.

Club Med Grand Massif Samoëns Morrillon

Se quiser dar um passeio em família durante o dia e descobrir um pouco da cultura local, também pode dar um pulinho até Samoëns. Para se deslocar até lá basta apanhar o teleférico Express, em funcionamento até às 16h00, que o levará até esta vila que, apesar de pequena e poder ser percorrida a pé, tem muito para descobrir no que à arquitetura diz respeito.

A praça central e a igreja são alguns dos recantos que poderá conhecer após uma caminhada de 10 minutos até ao centro. Se for a uma quarta-feira não deve deixar de visitar o mercado que oferece diferentes produtos típicos da região produzidos de forma artesanal, como é o caso dos queijos, dos enchidos e dos chocolates.