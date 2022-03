Non-fungible Tokens é o significado de uma das siglas mais faladas dos últimos tempos. Tratam-se de coisas únicas e insubstituíveis, que só existem e podem ser adquiridas no mundo digital, através de criptomoeda.

Estes objetos são protegidos com um sistema de segurança assente em cadeias de blockchain que garantem a proteção do objeto virtual e a impossibilidade de falsificação, assegurando ao comprador a propriedade única do item.

Esta garantia de segurança e de exclusividade, não só material, como também emocional, tem sido o grande motivo para várias marcas de moda e artistas digitais apostarem nesta novidade.

O Gato Preto, como marca habituada a conceber peças exclusivas e originais, não foi exceção e acaba de lançar a sua primeira coleção de NFTs. Este passo demonstra a importância dada pela marca à originalidade dos produtos e à conexão do comprador com a peça que adquire.

"New Cats on The Block" créditos: Gato Preto

“A aposta nestas abordagens inovadoras de criar produtos digitais representa, igualmente, uma forma do Gato Preto se reinventar”, refere Carolina Afonso, Diretora de Marketing & Digital do Gato Preto.

"New Cats on The Block" , é uma coleção inspirada no ícone da marca - o gato - e na personalidade independente e irreverente do felino. Composta por seis gatos originais que simbolizam diversos “moods”: chill cat, angry cat, fashion cat, gothic cat, entre outros, estas figuras resultam em diversas combinações, dando origem a 50 exemplares limitados e colecionáveis.

A coleção vai estar disponível para venda na plataforma Open Sea, um marketplace exclusivo de comércio de NFTs. Cada peça vai ter um custo entre os 0.4 e os 0.5, na moeda digital Ethereum, o equivalente ao valor compreendido entre os 300 e os 500 dólares (267,39 e 445,66 euros).