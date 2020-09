A 6 de setembro último arrancou o novo ciclo de iniciativas que, anualmente, leva animação à rede de Aldeias Históricas de Portugal. São 12 os fins de semana de cultura, tradição, gastronomia, património em localidades do interior de Portugal para viver até novembro de 2020.

Com parte da temporada já decorrida, a iniciativa “12 em Rede – Aldeias em Festa” agenda novos capítulos em Marialva (26 de setembro/ “As mulheres de Marialva), Castelo Mendo (2 de outubro/”D. Mendo, a Donzela que se fez varão”, Almeida (3 de outubro/”Almeida 1843”), Piódão (4 de outubro/”A Estrada Real”), Sortelha (17 de outubro/”Beijo sem fim”), Castelo Novo (24 de outubro/”A Fonte da Gardunha”), Idanha-a-Velha (31 de outubro/”Nas terras do Rei Wamba…há sementes”), Monsanto (7 de novembro/“Histórias da aldeia: entre a noite e a madrugada”).

“Este ano, devido ao cenário de pandemia, a participação será limitada e sujeita a inscrição prévia, mas as festas poderão ser sentidas e vividas em todo o mundo, via streaming”, informa a organização no site de divulgação da iniciativa.

Almeida, Belmonte, Castelo Mendo, Castelo Novo, Castelo Rodrigo, Idanha-a-Velha, Linhares da Beira, Marialva, Monsanto, Piódão, Sortelha e Trancoso integram a redes das Aldeias Históricas de Portugal.

O “Ciclo 12 em Rede – Aldeias em Festa” 2020 é promovido pela Associação de Desenvolvimento Turístico Aldeias Históricas de Portugal.

Mais informações pelo telefone 275 913 395 e e-mail inovacao@aldeiashistoricasdeportugal.com