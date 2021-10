Quase dois meses depois da plantação das primeiras sementes, a Horta Urbana do Aqua Portimão já dá frutos e recebe a sua segunda Garden Talk, dia 23 de outubro, às 17h, no piso 2.

De participação gratuita, mediante inscrição no site do centro comercial, nesta sessão todos vão ser convidados a plantar mais alguns alimentos, colher as primeiras primeiras ervas aromáticas e aprender como manter a horta no inverno. Uma boa sugestão para adultos e crianças aprenderem sobre agricultura sustentável, alimentação saudável e cidadania.

O Aqua Portimão reconhece que a problemática da alimentação tem vindo a ganhar força na última década e acredita que as hortas urbanas são fontes de recursos para populações mais carenciadas, espaços para desenvolvimento de alimentos saudáveis, lugares de educação ambiental e palco de ligação e sentido de comunidade.

Desde 11 de setembro que este espaço de cultivo está disponível de forma permanente no piso 2, na zona exterior da restauração, de acesso livre para visitar, onde crianças e adultos podem assistir ao crescimento das frutas, legumes e vegetais, à colheita e nova sementeira.

Faça parte desta iniciativa de cariz ambiental e lance as sementes para um futuro melhor.