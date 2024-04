De acordo com o comunicado de imprensa, a transformação visual e arquitetónica terá como alvo a rua do canal central e a praça da entrada principal. A intervenção terá como objetivo dar continuidade à remodelação feita anteriormente, harmonizando as várias áreas do centro num conceito village, para elevar a experiência de compra e tornar o espaço ainda mais sofisticado. Haverá alteração das fachadas, diminuição de barreiras físicas para uma maior amplitude visual e de circulação no espaço, e ainda o aumento das zonas verdes e de descanso, convidando a momentos de prazer e relaxe entre compras.

"A nossa missão é a de transformar os centros que gerimos em espaços únicos e diferenciados, permitindo proporcionar experiências de compra completamente diferentes das existentes", começa por explicar, em comunicado, Jorge Pinto Fernandes, Portugal Business Director da VIA Outlets, acrescentando que "desde a primeira intervenção, concluída em 2017, já assistimos à entrada de mais de 30 novas marcas, assim como à remodelação e aumento de área de muitas lojas já existentes, o que demonstra, a par dos resultados de vendas das marcas, a confiança que as marcas estão a depositar em nós. O trabalho consolidado que temos vindo a construir permite-nos ter hoje uma oferta diversificada e de grande qualidade para quem nos visita".

O resultado do trabalho desenvolvido desde a aquisição é também refletido nos resultados do grupo e do centro. O ano de 2023 foi registado um aumento de 13% nas vendas das marcas do centro, assim como um crescimento de 11% no número de visitantes, face ao ano anterior. O turismo também registou um excelente crescimento, nomeadamente o não europeu, que foi superior a 30% (Tax Free). Visitantes do Brasil, Angola, Moçambique, Estados Unidos e China estão no top de nacionalidades.

Já Nuno Oliveira, Regional Business Director da VIA Outlets Ibéria, afirma que "Portugal é um mercado de enorme relevância no grupo VIA Outlets, razão pela qual tem havido um investimento contínuo nos nossos centros no país. Recentemente anunciamos a expansão do Vila do Conde Porto Fashion Outlet e, agora, num esforço de uniformização da experiência de compra e do acolhimento dos nossos convidados a nível internacional, estamos a investir na remodelação e expansão de alguns centros, como é o caso do Sevilla Fashion Outlet, que já foi inaugurado no final de 2023, ou agora o Freeport Lisboa Fashion Outlet.”

A sustentabilidade também faz parte do novo projeto, e está integrada em todos os aspetos da gestão e, sobretudo, numa remodelação desta natureza. As diretrizes internas de sustentabilidade do Grupo VIA Outlets, para a Construção e Remodelação requerem que todos os novos edifícios ou remodelações relevantes sejam desenvolvidos de forma a atingir a eficiência energética, hídrica e o respeito pela biodiversidade.

Desde os materiais utilizados à eficiência energética, passando pelo respeito pela tradição local, pela inspiração na arquitetura local e inclusão de espaços verdes, a remodelação do centro tem a sustentabilidade presente. O objetivo passa por dar continuidade aos esforços já existentes para o centro no geral e conseguir alcançar o nível máximo de certificação BREEAM de Outstanding. Para tal, contam com a instalação recente de painéis solares e iluminação de baixo consumo LED; a reutilização e recolha de águas pluviais; a plantação de vegetação local de baixo consumo de água e com rega gota-a-gota automática e com sensores de humidade, entre outras ações. Haverá também um reforço de instalação de carregadores de Veículos Elétricos, para um total de 34 lugares de carregamento.

O projeto de remodelação será desenvolvido em parceria com o Atelier de Arquitetura L35, que tem colaborado também com outros centros do portfólio VIA Outlets na Europa, nomeadamente responsável pelo projeto de expansão de Vila do Conde Porto Fashion Outlet.

Adquirido pela VIA Outlets em 2014, o projeto de remodelação foi iniciado logo no ano seguinte e concluído em 2017, com uma nova entrada principal, assim como uma nova área de restauração, duas novas praças e uma nova zona Norte. Desde então já integraram o portefólio mais de 30 novas marcas, como a Polo Ralph Lauren, Furla, Longchamp, Karl Lagerfeld, Elisabeta Franchi, Pinko, Zadig&Voltaire entre muitas outras.