Fim de semana nas grandes cidades: Lisboa e Porto convidam-no a aproveitar os dias de descanso ao máximo

Piratas apaixonados

Porto | teatro | 26 jun.: 16h | M/3

A Porta 27 apresenta “Os Piratas Também se Apaixonam” no Teatro Sá da Bandeira. Nesta comédia para toda a família, dois piratas debatem o tema do amor numa ilha encantada. Afinal, até os mais intrépidos exploradores dos sete mares são picados pelo Cupido. O espetáculo conta com texto e encenação do diretor artístico da companhia, Tiago Lourenço.

Um festival cheio de cinema

Espinho | cinema | até 27 jun. | M/0

O FEST – Novos Realizadores, Novo Cinema está de volta a Espinho para a sua 18.ª edição. De 20 a 27 de junho, a sétima arte chega ao Norte do país, acompanhada por personalidades do mundo do cinema. Com a temática “De Olhos Postos num Mundo Invertido e Irreversível”, explora-se a degradação ambiental e humana, através do grande ecrã.

De saco na mão

Matosinhos | atelier | 26 jun.: 11h-12.30h | 3 a 8 anos

O MAR Shopping Matosinhos promove os “Dominguinhos”, com um programa que incentiva os mais novos a exercitarem a sua criatividade. Nos dias quentes, as idas à praia tornam-se mais frequentes, sendo necessário levar alguns produtos para tirar o máximo partido do calor. Num divertido atelier de costura, a proposta é criar um saco de praia cheio de estilo.

Brincadeiras no labirinto

Lisboa | exposição | 25 jun.: 14h-17h | M/6

Para celebrar o mês da criança e o início do verão, o Museu das Comunicações apresenta o "Labirinto das Brincadeiras”. Eis uma visita divertida às salas de exposição, com várias brincadeiras pelo meio. Junte-se a esta exploração, de mapa na mão, para encontrar respostas sobre o passado, presente e futuro das comunicações.

Onde tudo começou

Cascais | oficina | 26 jun.: 10.30h-12.30h | M/5

A CASA – Laboratório de Atividades Criativas, em Cascais, recebe as famílias para uma divertida oficina. “Era uma Vez uma Estrela do Mar… Histórias do Início da Vida” tem início com a leitura encenada do livro de David Attenborough, “A Vida na Terra”. Recria-se e discute-se a evolução da vida, estimulando as crianças a refletir sobre este tema.

Visita a Cidade do Rock

Marvila | festival | 25, 26 jun. | M/0

O Rock In Rio Lisboa está a chegar ao fim. Porém, ainda existem dois dias cheios de animação para desfrutar. A 25 e 26 de junho, o Parque da Bela Vista conta com a presença de artistas como Duran Duran, A-Ha, UB40 feat Ali Campbell, Bush, Post Malone, Anitta, Jason Derulo e HMB. Não perca esta última visita à Cidade do Rock.