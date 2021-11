O melhor da animação espanhola

Lisboa | cinema | 28 nov.: 11h | M/6

Depois de vencer o Prémio Goya para Melhor Filme de Animação, Turuleca – A grande aventura estreia em Portugal no âmbito da mostra de cinema espanhol Cine Fiesta. Turuleca é uma galinha especial, gozada pelo seu aspeto e incapacidade de pôr ovos. Até Isabel, uma ex-professora de música, a levar para a sua quinta, onde descobre um grande talento para cantar. Assim começam as aventuras e desventuras de Turuleca, a não perder no Cinema S. Jorge.

Cine Fiesta / Divulgação

Viagem à Hungria

Lisboa | concerto | 28 nov.: 12h-13h, 17h-18h | M/6

Antonín Dvořák, Franz Liszt, György Ligeti e Giuseppe Verdi regressam por um dia ao Grande Auditório da Fundação Calouste Gulbenkian. Nas cordas, sopros e teclas da Orquestra Gulbenkian, nasce um concerto de homenagem a estes compositores, com enfoque nas suas obras mais emblemáticas. A Bruxa do Meio-Dia, Dança da morte, Concerto romeno e até algumas passagens da ópera Macbeth são as melodias que podem ser escutadas na próxima edição de Concertos de Domingo.

Maratona de Robertos

Lisboa | teatro | 28 nov.: 11h-18h | M/0

Dia 28 de novembro, o Museu da Marioneta festeja 20 anos de existência com um programa muito especial. Os Robertos juntam-se para participar na sessão tradicional Maratona de Robertos. Barraquinhas de todas as cores voltam a ser erguidas para um incrível espetáculo de marionetas, enraizado nas práticas de teatro itinerante do século XX. Conheça a maior família de bonecreiros do país, na companhia dos seus atores de palmo e meio.

Uma igreja cheia de história

Porto | passeio | 2ª a dom.: 9h – 19h | M/0

A Igreja do Convento de São Francisco embeleza a zona histórica da cidade do Porto. Se por fora já é impressionante, espere até visitar o interior. Constituída por três naves e cinco tramos, a igreja é conhecida pela riqueza do estilo barroco, onde talhas luxuriantes e estruturas góticas se cruzam. Não é por acaso que este gigante de pedra ganhou a distinção de Monumento Nacional em 1910 e de Património Mundial da Unesco em 1996.

Criar em família

Porto | oficinas | sáb.: 11h-12.30h | M/3

Aos sábados, a Lono Project oferece oficinas para toda a família. Ao longo de 90 minutos, pais e filhos têm espaço para partilhar a mesma linguagem, criando memórias através da arte. À volta da mesa de trabalhos manuais, nasce uma conexão diferente, capaz de estimular a criatividade e a destreza motora dos mais novos. Está na altura de deitar mãos à obra!

