Passeios com ciência e cultura

Todo o País

Existem 21 Centros de Ciência Viva no País. Mostram as maravilhas da ciência de forma divertida e dinâmica e estão entre as melhores atrações que cada região tem para oferecer. Encontre nove propostas de passeios para fazer em família com passagem obrigatória por um Centro de Ciência Viva.

No museu: a brincar é que a gente se entende

Porto | 19 Jan.

O Museu Romântico da Quinta da Macieirinha, no Porto, vai receber as famílias, numa oficina cheia de diversão, em que o principal objetivo é descobrir a sua coleção, através de jogos e outras tantas atividades.

ONE: O mar como nunca o sentiu

Lisboa | 2ª a Dom.

O Oceanário de Lisboa apresenta a exposição da artista portuguesa Maya. "ONE” transmite uma mensagem profunda sobre a ligação do Homem ao mar. Uma instalação de arte que enaltece a poesia da relação humana com os seres marinhos, com imagens reais mas também trabalhadas em sobreposição, criando um ambiente mágico, único e arrebatador.

Pelos caminhos de Fernando Pessoa

Lisboa | 18 Jan.

Neste passeio por Lisboa, as famílias percorrem os lugares que marcaram o quotidiano de Fernando Pessoa. Começando no sítio onde o poeta nasceu, o Largo de São Carlos, os participantes percorrem várias ruas na zona da Baixa e do Chiado.

Sapatos de Chumbo: Do ballet à ciência

Gafanha da Nazaré | 19 Jan.

No âmbito do Ano Internacional da Tabela Periódica, a Fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro criou o espetáculo – “Sapatos de Chumbo”, que faz de um elemento da Tabela Periódica, o chumbo, o Herói de uma bela aventura, que se narra com palavras e movimentos de dança.