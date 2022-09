Fim de semana à vista! Comece já a fazer planos únicos com a ajuda destas sugestões

Olhar o Minho

Viana do Castelo | baloiço | 2.ª a dom. | M/0

O Estação Viana Shopping acaba de ganhar um baloiço instagramável. A partir desta estrutura, que marca presença até ao final do mês de setembro, é possível observar toda a cidade minhota, enquanto dá às pernas. O centro comercial lança ainda um passatempo que premeia a melhor fotografia tirada no baloiço, com 100 euros para gastar em diversas lojas do espaço.

Artes e ofícios

Vila do Conde | festival | 17, 18 set. | M/0

A partir de 17 de setembro, o Circular – Festival de Artes Performativas chega a Vila do Conde. O festival inclui um programa que cruza diferentes linguagens artísticas. Entre a dança, a música, o teatro e o cinema, faz-se uma festa, onde todas as formas de expressão têm lugar. Os eventos encontram-se distribuídos por vários espaços emblemáticos de Vila do Conde.

Salvar os oceanos

Óbidos | limpeza de praias | 17 set.: 14h | M/6

Cuidar dos oceanos é uma missão que nunca tem descanso. O projeto INATEL Praia Limpa celebra o Dia Internacional da Limpeza Costeira com uma intervenção na Praia da Foz do Arelho. A iniciativa integra o projeto #EUBeachCleanUp, após o enorme sucesso da edição de 2021, com um total de 152 quilos de lixo recolhidos.

Surf para todos

Oeiras | aula de surf | 17 set.: 10h-12h | M/6

As Buondi Surf Sessions estão de volta para a sua 8.ª edição, com o objetivo de promover a inclusão social e a saúde mental, através de surf adaptado. A iniciativa estende-se a crianças e adultos, tendo sido desenvolvida em parceria com a SURFaddict – Associação Portuguesa de Surf Adaptado. Uma proposta focada no desporto e no contacto com a natureza.

Mãos à obra!

Faro | atelier | 17 set.: 16h | M/3

A Biblioteca Municipal de São Brás de Alportel recebe miúdos e graúdos para mais um atelier criativo “A Crescer e a Aprender”. Nesta sessão, os mais novos são incentivados a deitarem mãos à obra, partindo da história “A Caixa de Doces” de Kobi Yamada. Depois da leitura, está prevista a criação de bonitas caixas.

Gostou destas sugestões? Ainda há mil e um programas no Norte, Centro, Sul e ilhas de Portugal para descobrir. Saiba mais na revista Estrelas & Ouriços!