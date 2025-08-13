Sob o céu de Lisboa, a projeção ocorre no jardim do hotel, com a cidade e os espaços verdes como enquadramento. O público assiste ao filme num ambiente que combina o espaço real com a narrativa do musical.

O Cine Society promove sessões em locais distintos, oferecendo ao espectador uma experiência que ultrapassa a visualização do filme."Cada sessão procura envolver quem assiste, estabelecendo uma relação entre o conteúdo exibido e o espaço onde decorre", informa a equipa do Four Seasons Hotel Ritz Lisbon.

No caso de "Moulin Rouge", o jardim funciona como um cenário que liga a energia da história à realidade do local. A cada cena, os espectadores acompanham a progressão da narrativa e a cadência das canções, integradas no ambiente da sessão.

A temporada do Cine Society prolonga-se até setembro e "inclui sessões em locais de caráter excecional, algumas anunciadas apenas pouco antes da exibição. A sessão de 15 de agosto reforça a ideia de que o cinema pode ser experimentado fora das salas tradicionais, permitindo que o público viva o filme num espaço aberto e conectado com a cidade e o tempo em que decorre", conclui a organização da iniciativa.

O ingresso para a sessão orça os 13,90€ por pessoa.