O que os pais vão aprender:

- Técnicas para acalmar os bebés nas várias faixas etárias/etapas do desenvolvimento

- Como dormem os bebés? Conhecer os padrões, obter mais descanso familiar

- Estratégias para responder às necessidades dos pais e necessidades dos bebés

- Entender o porquê da luta contra o sono e como resolvê-la

- Estratégias para reduzir despertares frequentes e a agitação durante o sono

- Relação amamentação e sono

- Rituais de relaxamento e rotinas amigas dos pais e dos bebés

- Etapas do desenvolvimento e sua relação com o sono

- Como apoiar e estimular o desenvolvimento do seu bebé

A sessão de 1 de fevereiro vai ter ainda uma novidade. Juntamente com Constança Cordeiro Ferreira estará Catarina Almeida, psicóloga clínica especialista em desenvolvimento infantil e nas questões do sono do bebé. Juntas as duas profissionais vão possibilitar aos pais encontrar estratégias práticas, não só para o sono como para o dia a dia com os seus bebés. Sem lágrimas, sem rotinas rígidas, sem conflitos entre pais e bebés.

créditos: Centro do Bebé

Workshop "Sono Feliz, Sono Tranquilo"

Sábado, 1 de fevereiro

Horário: das 11h00 às 13h00

Preço: 35€/casal ou 25€ individual

Destinatários: casais na gravidez, pais e cuidadores de bebés dos 0 aos 24/36 meses

Local: Veículo de Ideias

Morada: Rua Dom Jerónimo Osório, nº1 r/c Faro

Informações e inscrições: info@centrodobebe.pt / 210 939 662