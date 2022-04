No sábado, dia 9, o MAR Shopping Algarve recebe no seu Refresh Hub, instalado no piso 0, mais um Mercado de Trocas, enquanto o MAR Shopping Matosinhos, no Atrium, abre as portas à influencer Vanessa Alfaro, que partilhará as suas sugestões de alimentação saudável.

No dia seguinte, no mesmo centro comercial, será a vez de a influencer Catarina Barreiros orientar um workshop sobre hábitos de consumo mais sustentáveis e com menor desperdício.

Recorde-se que, até 30 de abril, os visitantes dos centros MAR Shopping poderão contar com Refresh Hubs – espaços com muitas dicas para um refresh.

Receitas, vida mais sustentável e looks de primavera

No seu workshop, que terá lugar no sábado, às 15h00, no MAR Shopping Matosinhos, Vanessa Alfaro (245 K seguidores) irá partilhar duas receitas saudáveis de Papas de Aveia e Tostas Energéticas (em anexo). Vanessa é a criadora da página “Shape Your Body by Vanessa Alfaro“, na qual conta a sua experiência na busca de uma vida e de um peso saudáveis.

No domingo, 10 de abril, também às 15h00, Catarina Barreiros (84,2 K seguidores) irá partilhar com os visitantes do MAR Shopping Matosinhos algumas das dicas que aconselha na sua página Do Zero para uma vida mais sustentável.

Neste evento, a influencer que quer fazer a diferença irá partilhar dicas sobre como armazenar e conservar os alimentos para reduzir o desperdício alimentar, reutilizáveis na cozinha para evitar resíduos, como poupar água e energia, opções alimentares vegetarianas e economia circular.

Até 30 de abril, estarão expostos no Refresh Hub do MAR Shopping Matosinhos looks de primavera com escolhas by Ana Gonçalves da Rocha (27,6 K seguidores).