A exposição fotográfica integrada no projeto “110 retratos de uma luta”, da autoria de Marcus Garcia, em parceria com o Centro Hospitalar e Universitário de São João (CHUSJ), estará patente ao longo do mês de junho no MAR Shopping Matosinhos.

A exposição itinerante, que homenageia os profissionais de saúde que estiveram na linha da frente do combate à pandemia do novo coronavírus, ficará posteriormente patente no MAR Shopping Algarve entre julho e agosto.

São 110 retratos dos colaboradores do CHUSJ que estiveram na linha da frente do combate à Covid-19, captados durante os meses de junho a agosto do ano passado. A inspiração foram as imagens que, no período mais intenso da primeira vaga da pandemia em Portugal, vários meios de comunicação transmitiram de profissionais de saúde em cujos rostos eram visíveis os sinais de exaustão de horas, dias, semanas seguidas de esforço pessoal.

110 Retratos de uma Luta, de Marcus Garcia créditos: MAR Shopping Matosinhos

Humanizar e homenagear, não só os profissionais do CHUSJ, mas de todo o sistema nacional de saúde português, que quase perderam a sua identidade atrás de máscaras, fatos de proteção, viseiras, óculos, luvas e toucas, é o principal propósito da exposição.

“Este projeto surgiu da vontade de consciencializar a população para o esforço realizado pelos profissionais de saúde. Queria mostrar quem eram essas pessoas, ouvi-las, conhecê-las. Lutavam diariamente atrás das proteções que usavam, tornando-se quase incógnitas”, explica Marcus Garcia, que recorreu à cor como elemento expressivo dos rostos.

No dia 4 de junho, às 17h, no espaço de restauração, no piso 1, terá lugar uma sessão de apresentação da iniciativa, que contará com testemunhos do Marcus Garcia (fotógrafo) e quatro colaboradores fotografados (um médico, um enfermeiro, um técnico superior de diagnóstico e terapêutica e um assistente operacional).