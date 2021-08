A exposição temporária Museu Futebol Clube do Porto, a decorrer no Espaço Art La Vie, foi prolongada até ao próximo dia 12 de setembro. O evento permite contactar com diferentes momentos da história portista e revela objetos de coleção e outras preciosidades que fazem parte do imaginário e do espólio do clube.

Com mais duas semanas para ser visitada, a exposição inclui a oportunidade de fazer selfies junto a uma réplica da Taça UEFA de 2003, título internacional conquistado pelo FC Porto, e representa um excelente cartão de visita para a experiência maior e marcante do Tour FC Porto, que faz do Museu uma das principais atrações na cidade.

O Espaço Art La Vie localiza-se no La Vie Porto Baixa (piso 1). A mostra é uma realização no âmbito da área temática 28. – espaço/conceito expositivo que partilha ainda mais história dentro ou fora do Museu FC Porto.

Mais informações sobre programação e condições de visita em www.museufcporto.pt.