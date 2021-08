Museu da Farmácia prolonga atividades de férias de verão para crianças

As crianças podem usufruir de um amplo conjunto de atividades pensadas para estimular a aprendizagem e imaginação, e que incluem visitas interativas ao Museu da Farmácia, oficinas temáticas, jogos, yoga, trabalhos manuais e caças ao tesouro.

“A recetividade ao nosso programa de ações educativas durante o período de férias de verão tem sido excelente e as crianças reagiram de forma muito positiva às atividades propostas, ao mesmo tempo que tiveram oportunidade de explorar várias novas áreas e despertar a imaginação. Em função do interesse gerado pelas crianças e pais, decidimos prolongar estas atividades durante mais uma semana e continuar a disponibilizar uma oferta diversificada para os mais novos até perto do início das aulas”, refere Mafalda Koppensteiner, responsável pelos serviços educativos do Museu da Farmácia.

As atividades decorrem no Museu da Farmácia de Lisboa e do Porto, de 31 de agosto a 3 de setembro, organizadas em módulos de dois dias, das 10h às 18h. O programa é dirigido a crianças entre os 5 e os 10 anos e garante todas as medidas de segurança recomendadas pela Direção-Geral da Saúde (DGS) relativamente à Covid-19.

Este programa de férias de verão é promovido pela Vila Saúda, o serviço educativo do Museu da Farmácia e tem um custo associado de 30€/módulo (dois dias) - preço para a realização de todas as atividades. Não inclui refeições. O almoço pode ser levado de casa ou adquirido no local, desde que solicitado previamente.

A participação nas atividades requer uma inscrição prévia, através de envio de email. O valor de inscrição é de 30€/módulo (dois dias).