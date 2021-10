O MaiaShopping apresenta a exposição GOBI, para ver no Piso 2 do centro comercial.

A mostra constituída por 23 quadros, pintados com técnica de foto, tem a assinatura do artista com o mesmo nome (pseudónimo) da exposição — Gobi, artista urbano natural de Ermesinde —, que surpreende com a sua obra de arte de realismo completamente queimada.

A exposição, que pode ser visitada até dia 24 de outubro, resulta de um trabalho realizado através da técnica de fogo, utilizando placas em madeira maciça que são queimadas com recurso a uma ponta de ferra a arder e a junção de tocha de fogo.

Cada uma destas obras pode demorar até três semanas a ser criada.